Generador Rápido de Vídeos Explicativos: Crea Vídeos al Instante

Crea impresionantes vídeos explicativos animados rápidamente, aprovechando avatares de IA profesionales para dar vida a tus guiones sin esfuerzo.

Para propietarios de pequeñas empresas que lanzan nuevos productos, un vibrante vídeo explicativo de 60 segundos puede mostrar fácilmente "vídeos explicativos animados" profesionales. El estilo visual debe ser alegre, moderno y colorido, con un "avatar de IA" femenino y amigable para guiar a los espectadores, complementado con música de fondo enérgica. Este vídeo destacará la capacidad de HeyGen para generar vídeos a partir de un simple guion de Texto a vídeo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a equipos de marketing que tienen dificultades para explicar servicios complejos, demostrando el poder de HeyGen para ayudarles a "crear vídeos explicativos" de manera eficiente. Emplea un estilo de gráficos en movimiento profesional, limpio y dinámico, mejorado con una voz en off masculina clara y calmada y música de fondo sutil e inspiradora. Enfatiza las robustas funciones de generación de Voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen para una mayor claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo instructivo atractivo de 30 segundos para educadores que introducen un nuevo módulo de curso en línea puede diseñarse aprovechando "plantillas" para producir contenido convincente rápidamente. El diseño visual debe ser simple, acogedor y basado directamente en plantillas predefinidas, con un avatar de IA cálido y alentador y música de fondo suave y enfocada. Esta producción debe ilustrar cómo el rico soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen ayuda a enriquecer estos vídeos basados en plantillas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un elegante vídeo de presentación de 50 segundos para startups tecnológicas que presentan una nueva función de software a posibles inversores, mostrando la vanguardia de la "creación de vídeos impulsada por IA". La estética debe ser moderna, minimalista, utilizando texto audaz y transiciones suaves, con un avatar de IA preciso y articulado que entregue los beneficios clave, todo ambientado con una banda sonora electrónica contemporánea. Destaca el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para una entrega perfecta en cualquier plataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador Rápido de Vídeos Explicativos

Crea rápidamente vídeos explicativos atractivos con herramientas impulsadas por IA. Genera contenido convincente que cautive a tu audiencia y transmita tu mensaje de manera efectiva, rápidamente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una amplia gama de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para iniciar el proceso de creación de tus vídeos explicativos animados.
2
Step 2
Añade tu Guion y Medios
Pega tu guion para generar instantáneamente voces en off realistas, mejorando tus escenas con vídeos e imágenes de stock relevantes.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de IA y Marca
Integra avatares de IA realistas para presentar tu mensaje y aplica tus controles de marca únicos, incluyendo logos y colores, para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo explicativo esté completo, descárgalo y compártelo fácilmente en diversas plataformas para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Explicadores Rápidos para Redes Sociales

.

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos cortos y atractivos para redes sociales para captar rápidamente la atención y transmitir mensajes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos animados atractivos?

HeyGen es una avanzada plataforma de creación de vídeos impulsada por IA que simplifica el proceso de hacer vídeos explicativos animados profesionales. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas, avatares de IA y voces en off para producir contenido de alta calidad de manera rápida y sencilla.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos explicativos eficaz?

HeyGen te permite transformar guiones en vídeos sin esfuerzo, con avatares de IA realistas y voces en off vívidas. Nuestras herramientas intuitivas de arrastrar y soltar hacen que el editor de vídeo sea accesible para todos, asegurando una manera rápida y fácil de producir contenido de vídeo convincente.

¿Puedo personalizar mis vídeos explicativos con elementos de marca en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos explicativos, incluyendo controles de marca como la adición de tu logo y colores preferidos. También puedes integrar vídeos de stock, música de fondo y subtítulos para crear un resultado verdaderamente único y profesional.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para vídeos de formación?

HeyGen es una herramienta en línea ideal para generar vídeos de formación atractivos con facilidad. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de guion a vídeo para transmitir información compleja de manera clara, luego descarga y comparte tus vídeos en diversas plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo