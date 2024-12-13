Se necesita una actualización de 60 segundos del "creador de vídeos de noticias familiares" para capturar las últimas "Historias y Recuerdos" de tu hogar, específicamente diseñada para familiares y amigos lejanos. Este vídeo debe mostrar un montaje cálido, nostálgico y ligeramente humorístico de clips y fotos, acompañado de música de fondo inspiradora y una narración clara y amigable, elaborada profesionalmente utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, detallando los hitos recientes y anécdotas divertidas.

