Crea un vibrante vídeo de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados en la fábrica, mostrando los protocolos de seguridad esenciales y presentaciones del equipo. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con avatares de IA amigables demostrando procedimientos, complementados por una voz en off clara y acogedora. Esta pieza de "formación de empleados" se puede generar rápidamente usando los poderosos avatares de IA de HeyGen para que los nuevos miembros del equipo se sientan como en casa desde el primer día.

Generar Vídeo