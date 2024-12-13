Generador de Vídeos de Incorporación en Fábrica para una Rápida Formación de Empleados
Transforma tu contenido de formación sin esfuerzo. Usa nuestra función de texto a vídeo desde el guion para crear vídeos de incorporación profesionales sin necesidad de habilidades de producción.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de cultura empresarial de 45 segundos dirigido a todos los nuevos empleados, proporcionando una cálida introducción a nuestros valores y ambiente de equipo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y auditivo atractivo y amigable, utilizando los avatares de AI de HeyGen para representar a diversos miembros del equipo y mostrando nuestra identidad única a través de plantillas y escenas profesionales.
Crea un vídeo de incorporación de 2 minutos específicamente adaptado para nuevos empleados internacionales en nuestras ubicaciones globales de fábricas, cubriendo la documentación inicial y la navegación por las instalaciones. El estilo visual y auditivo debe ser profesional y accesible globalmente, con traducciones claras facilitadas por la generación de locuciones y subtítulos de HeyGen para asegurar una localización efectiva del vídeo.
Genera un vídeo de AI de 30 segundos dirigido a formadores de planta y empleados que aprenden nuevas maquinarias, demostrando un procedimiento operativo específico. El estilo visual debe ser dinámico y conciso, incorporando ilustraciones técnicas y una narración enfocada e informativa, utilizando la conversión de texto a vídeo de HeyGen junto con el soporte de la biblioteca de medios/stock para producir rápidamente contenido de formación de empleados de alto impacto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Retención de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por AI para aumentar significativamente el compromiso y mejorar la retención de conocimientos para los nuevos empleados de fábrica.
Expande el Alcance y Contenido de la Formación.
Produce eficientemente una gama más amplia de contenido de formación para educar a más empleados, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de AI para la formación de empleados?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que transforma guiones en vídeos atractivos utilizando avatares de AI realistas y locuciones de AI. Este proceso simplificado de conversión de texto a vídeo facilita significativamente la creación de vídeos de formación y de incorporación de alta calidad sin requerir habilidades especializadas.
¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de incorporación accesible para cualquier empresa?
HeyGen ofrece una plataforma intuitiva con diversas plantillas de vídeo y controles de marca, permitiendo a cualquiera crear vídeos de incorporación profesionales sin experiencia técnica previa. Su interfaz fácil de usar actúa como un potente motor creativo, asegurando que la cultura de tu empresa se refleje de manera consistente.
¿Puede HeyGen soportar varios formatos de vídeo y la localización para equipos globales?
Sí, HeyGen soporta exportaciones flexibles y ofrece redimensionamiento de relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas. Para la formación de empleados globales, también facilita la localización de vídeos con locuciones de AI y subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible en todo el mundo.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación especializada como los vídeos de incorporación en fábrica?
HeyGen sobresale como generador de vídeos de incorporación en fábrica, ofreciendo avatares de AI personalizados y plantillas de vídeo personalizables para producir vídeos de formación en seguridad impactantes. Esto asegura una instrucción consistente y atractiva, vital para la formación crítica de empleados en entornos industriales.