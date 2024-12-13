Creador de Vídeos de Instalaciones: Crea Recorridos Virtuales Impresionantes

Crea fácilmente vídeos atractivos de presentación de instalaciones y recorridos virtuales para tu negocio utilizando la generación profesional de voz en off.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, detallando un nuevo servicio o producto. El estilo visual debe ser atractivo con texto y gráficos animados, respaldado por una voz amigable y profesional, cobrando vida con los avanzados avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera dinámica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing cautivador de 30 segundos para especialistas en marketing en redes sociales y gerentes de marca, promocionando una venta flash u oferta por tiempo limitado. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y moderno, incorporando música de fondo popular y una voz entusiasta y persuasiva generada con la sofisticada función de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de recorrido virtual inmersivo de 90 segundos, adaptado para agentes inmobiliarios y planificadores de eventos para resaltar una propiedad o lugar único. La presentación visual debe ser detallada y elegante, con efectos de sonido ambientales y una narración informativa y fluida creada transformando un guion directamente en vídeo usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Instalaciones

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de presentación de instalaciones, recorridos virtuales y contenido de formación con herramientas impulsadas por IA, mostrando tu espacio con claridad e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla o importando tu guion. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma rápidamente tus ideas en un esquema visual, preparando el escenario para tu vídeo de presentación de instalaciones.
2
Step 2
Elige Visuales y Escenas
Llena tu vídeo con contenido atractivo. Selecciona de nuestra diversa biblioteca de Plantillas y escenas para estructurar tu narrativa, añadiendo un toque visual que realmente represente tus instalaciones.
3
Step 3
Añade Avatares de IA y Voces en Off
Mejora tu presentación con avatares de IA realistas para guiar a los espectadores, asegurando un mensaje claro y consistente para tus recorridos virtuales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Recorrido
Finaliza tu vídeo de instalaciones convincente. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, asegurando que esté listo para compartir como un recorrido de vídeo de formación o vídeo de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Recorridos Virtuales de Alto Impacto y Anuncios Promocionales

Desarrolla anuncios de vídeo profesionales y de alto rendimiento y recorridos virtuales para comercializar eficazmente tus instalaciones, impulsando el conocimiento y las visitas potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales profesionales?

HeyGen permite a los usuarios crear "vídeos de marketing" y "vídeos explicativos" de manera sencilla utilizando su "generador de vídeos con IA". Nuestro "creador de vídeos en línea" intuitivo ofrece "plantillas de vídeo" y un "editor de arrastrar y soltar" para agilizar tu proceso creativo para cualquier necesidad empresarial.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la producción creativa de vídeos?

HeyGen integra avanzadas "herramientas impulsadas por IA" como "avatares de IA" y "voces en off profesionales" para elevar tu proceso de "crear vídeos". También puedes aprovechar "Texto a vídeo desde guion" y una robusta "generación de voz en off" para contenido dinámico que resuene con tu audiencia.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de instalaciones o para recorridos virtuales?

Absolutamente. HeyGen es un "creador de vídeos de instalaciones" ideal para producir contenido atractivo de "vídeo de presentación de instalaciones" o "recorridos virtuales" inmersivos. Nuestra plataforma apoya la creación de experiencias detalladas de "recorrido de vídeo de formación" con facilidad, haciendo accesible información compleja.

¿Proporciona HeyGen controles robustos de edición de vídeo y branding?

Sí, HeyGen ofrece funcionalidades completas de "editor de vídeo" incluyendo "controles de branding" para logotipos y colores, y un rico "soporte de biblioteca de medios/stock". También puedes utilizar "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar tus vídeos a cualquier plataforma, asegurando que tu visión creativa se realice completamente.

