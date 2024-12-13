El Generador de Vídeos de Formación #1 para un Aprendizaje Sin Esfuerzo
Produce vídeos de formación atractivos sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de AI para ofrecer contenido profesional y multilingüe que cautiva a los aprendices.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de "Formación Técnica" de 2 minutos dirigido a técnicos experimentados para refrescar su "Entrenamiento en Equipos". Este vídeo debe incorporar grabaciones detalladas de pantalla mostrando operaciones complejas, junto con tomas de cerca de partes específicas de la maquinaria. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para instrucciones precisas e incluye Subtítulos en "múltiples idiomas" para mejorar la accesibilidad y comprensión en equipos diversos.
Produce un vídeo explicativo animado de 60 segundos para los "equipos de L&D" comunicando las recientes "Actualizaciones de Políticas" a todo el personal de la instalación, con el objetivo de lograr la máxima "eficiencia en la formación". El enfoque visual debe ser moderno y basado en infografías, utilizando Plantillas y escenas dinámicas con transiciones rápidas e impactantes. Una voz de AI profesional y enérgica entregará el contenido, enfatizando la facilidad de Actualizaciones fáciles para futuras revisiones.
Genera un vídeo conciso de 45 segundos para visitantes externos y contratistas, describiendo los procedimientos "Paso a Paso en el Lugar de Trabajo" para los "vídeos de formación de acceso a la instalación". El contenido visual combinará imágenes del mundo real atractivas de la biblioteca de medios/soporte de stock con indicaciones direccionales animadas claras. El audio debe ser nítido y acogedor, mientras que el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran que el vídeo esté optimizado para varios formatos de visualización, desde quioscos hasta dispositivos móviles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance del Contenido de Formación.
Genera rápidamente cursos de formación diversos y escala el aprendizaje globalmente con vídeo AI multilingüe, alcanzando a más empleados de manera eficiente.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Cautiva a tu fuerza laboral con avatares de AI dinámicos y voces en off de AI, asegurando un mayor compromiso y mejor retención del conocimiento en la formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos?
HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y voces en off de AI para transformar indicaciones de texto en vídeos de formación profesionales y atractivos, haciendo que temas complejos sean fáciles de entender para los equipos de L&D. Esta creación de vídeos impulsada por AI agiliza el proceso para obtener contenido de formación de alta calidad.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a crear vídeos de formación técnica rápidamente y actualizarlos fácilmente?
Sí, HeyGen permite a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación técnica utilizando plantillas personalizables. Su plataforma intuitiva permite actualizaciones fáciles, asegurando que tu contenido de formación se mantenga actual y eficiente sin necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación multilingües y accesibles?
HeyGen soporta más de 140 idiomas con sus voces en off de AI e incluye un Reproductor de Vídeo Multilingüe integrado, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles globalmente. El Generador de Subtítulos de AI mejora aún más la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas.
¿Cómo puedo mejorar mi incorporación de empleados o tutoriales técnicos con avatares de AI y grabación de pantalla en HeyGen?
HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de AI profesionales como cabezas parlantes junto con grabaciones de pantalla para tutoriales técnicos y de incorporación de empleados. Esta combinación crea vídeos altamente profesionales y atractivos, asegurando una transmisión de conocimiento clara y efectiva.