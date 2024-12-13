Creador de Videos para Anuncios en Facebook: Crea Anuncios de Video Atractivos Rápidamente

Crea anuncios de video para Facebook que detengan el desplazamiento en minutos. Aprovecha la IA y las ricas plantillas de video, transformando tu guion directamente en un video atractivo con la función de texto a video.

Crea un anuncio de video vibrante de 30 segundos para Facebook para un nuevo producto de comercio electrónico dirigido a jóvenes emprendedores, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar las características clave. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con una pista de audio animada e inspiradora que haga que el anuncio sea llamativo, generando interés inmediato y clics.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video conciso de 45 segundos que explique una solución de software compleja a los responsables de decisiones B2B, empleando un enfoque claro de narración. La estética visual debe ser profesional y minimalista, complementada con una voz en off calmada y autoritaria y subtítulos prominentes, fácilmente generados a través de la función de texto a video de HeyGen para garantizar la máxima comprensión utilizando plantillas de video.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de redes sociales atractivo de 60 segundos, ideal para anuncios de video en Facebook, que presente un testimonio simulado de un cliente para un producto de estilo de vida, dirigido a individuos que buscan reseñas auténticas. Adopta un estilo visual cálido y genuino con música de fondo suave. Mejora la narrativa visual integrando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando una presentación pulida y confiable en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video promocional dinámico de 15 segundos para una venta flash por tiempo limitado, destinado a impulsar una acción urgente de los compradores minoristas. El estilo visual debe ser rápido y emocionante con superposiciones de texto audaces y llamativas y una banda sonora enérgica y llamativa. Aprovecha la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un anuncio de alto impacto, asegurando un llamado a la acción claro.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos para Anuncios en Facebook

Crea anuncios de video para Facebook que detengan el desplazamiento sin esfuerzo con nuestro creador de videos impulsado por IA, diseñado para ayudarte a crear campañas de redes sociales atractivas.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Video
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de video profesionales para iniciar tu proceso creativo para anuncios de video atractivos en Facebook. Nuestras plantillas y escenas proporcionan una base sólida.
2
Step 2
Añade tu Contenido con IA
Da vida a tu historia añadiendo texto de introducción, texto principal y una conclusión impactante. Utiliza nuestras potentes capacidades de IA, incluida la generación de voces en off, para convertir automáticamente tu guion en visuales dinámicos.
3
Step 3
Aplica tu Kit de Marca
Asegura la consistencia de marca y crea anuncios que detengan el desplazamiento aplicando los elementos únicos de tu kit de marca. Personaliza fuentes, colores y logotipos usando nuestros controles de marca para hacer que tu anuncio sea distintivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio de Video para Facebook
Finaliza tu anuncio de video convincente y expórtalo en el formato óptimo para Facebook. Nuestra plataforma admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones, asegurando que tu anuncio se vea perfecto en cualquier plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios Dinámicos de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios de video convincentes con IA, construyendo confianza y credibilidad para tu marca en Facebook.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de video para Facebook atractivos y que detengan el desplazamiento?

HeyGen te permite crear anuncios de video para Facebook cautivadores de manera sencilla utilizando avatares de IA, plantillas dinámicas y herramientas de edición intuitivas. Puedes agregar fácilmente elementos de llamado a la acción poderosos y optimizar tu introducción y conclusión para asegurar que tus anuncios realmente detengan el desplazamiento. Este proceso simplificado te ayuda a centrarte en contar historias convincentes para tu audiencia.

¿Qué tipos de plantillas de video están disponibles en HeyGen para videos en redes sociales?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de video profesionales adaptadas para varios videos en redes sociales, incluidos los anuncios de video para Facebook. Estas plantillas proporcionan una base sólida, permitiéndote crear contenido pulido rápidamente para tus campañas. Puedes personalizarlas con tu propio texto, medios y marca para ajustarse a tu visión creativa.

¿Puedo personalizar mi kit de marca y agregar fuentes personalizadas a mis anuncios de video para Facebook con HeyGen?

Sí, HeyGen permite una consistencia total de marca en todos tus anuncios de video. Puedes cargar fácilmente los elementos de tu kit de marca, incluidos logotipos y colores específicos, e integrar fuentes personalizadas para mantener tu identidad de marca única en cada anuncio de video para Facebook. Esto asegura que tu mensaje se entregue de manera profesional y consistente.

¿Cómo ayuda el editor de video impulsado por IA de HeyGen a crear narrativas convincentes para anuncios?

El editor de video impulsado por IA de HeyGen simplifica la creación de contenido publicitario atractivo transformando texto en video con avatares de IA realistas y voces en off. Esto te permite centrarte en desarrollar narrativas de narración sólidas, desde un texto de introducción impactante hasta un texto persuasivo, asegurando que tu mensaje resuene efectivamente y cree los videos deseados para redes sociales.

