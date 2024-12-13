Diseña un vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos pacientes, centrándote en consejos esenciales para la salud ocular. Esta producción de "creador de vídeos de cuidado ocular" debe adoptar un estilo visual brillante e informativo complementado por una voz en off calmada y tranquilizadora, aprovechando la generación avanzada de voz en off de HeyGen para garantizar claridad e impacto en estos vídeos de salud cruciales para el público general.

Generar vídeo