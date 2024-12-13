Generador de vídeo listo para exportar: Genera vídeos profesionales para cualquier plataforma

Crea vídeos impresionantes y de calidad de exportación con avatares de IA realistas, perfectos para redes sociales y marketing.

Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un "generador de vídeos con IA" simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, con cortes rápidos y texto en pantalla, complementado por una voz en off enérgica. Utiliza la capacidad de HeyGen de "texto a vídeo desde guion" para transformar fácilmente un breve mensaje de ventas en visuales atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo profesional de 60 segundos dirigido a nuevos clientes empresariales, detallando los beneficios de usar una herramienta de "guion a vídeo" para comunicaciones internas. Adopta una estética visual limpia y corporativa con audio claro y conciso. Aprovecha los "avatares de IA" de HeyGen para presentar información compleja de manera accesible, junto con "subtítulos" para mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio llamativo de 45 segundos para redes sociales diseñado para emprendedores de comercio electrónico, destacando nuevas características del producto con un enfoque en la "personalización". El estilo visual debe ser elegante y aspiracional, utilizando primeros planos y transiciones suaves, acompañado de una banda sonora motivadora. Este vídeo utilizará eficazmente los diversos "templates y escenas" de HeyGen de su "biblioteca de medios/soporte de stock" para crear rápidamente vídeos impresionantes y acordes con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un breve vídeo promocional de 15 segundos "generador de vídeo listo para exportar" para agencias creativas, enfatizando el rápido despliegue en plataformas. El estilo visual y de audio debe ser rápido e impactante, utilizando gráficos audaces y una voz en off fuerte y confiada. Emplea la función de "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar que el contenido esté perfectamente optimizado para varios canales sociales con facilidad, haciéndolo ideal para vídeos rápidos en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeo listo para exportar

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales de alta calidad listos para cualquier plataforma con nuestro intuitivo generador de vídeos con IA.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza pegando tu guion o escribiendo tu contenido en el generador, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion para sentar las bases de tu proyecto.
2
Step 2
Elige tu avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje, aportando un toque humano profesional y atractivo a tu vídeo.
3
Step 3
Añade mejoras
Genera voces en off de sonido natural utilizando nuestra función de generación de voces en off y añade subtítulos dinámicos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible.
4
Step 4
Exporta tu proyecto
Utiliza opciones robustas de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para producir tu vídeo en calidad de exportación impresionante, listo para cualquier destino.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y educación mejoradas

.

Eleva el aprendizaje con vídeos de formación potenciados por IA, fácilmente exportables, que aumentan el compromiso y la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen transforma tu guion en vídeos impresionantes de calidad de estudio utilizando avanzados avatares de IA y voces en off naturales. Este generador de vídeos con IA facilita la producción de vídeos de alta calidad a partir de texto sin necesidad de edición compleja.

¿Puedo personalizar los vídeos de IA generados por HeyGen para mi marca?

Por supuesto, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para asegurar que tus vídeos de IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aprovechar las plantillas de vídeo y las variaciones de estilo creativo para producir vídeos impresionantes y acordes con la marca.

¿Qué opciones de exportación están disponibles para el contenido generado por HeyGen?

HeyGen permite exportar tus vídeos generados por IA en alta calidad de exportación, incluyendo formato MP4 y hasta resolución 4K. Esto asegura que tus vídeos para redes sociales, marketing y otros contenidos estén listos para cualquier plataforma.

¿Qué tipos de vídeos creativos puedo producir con HeyGen?

HeyGen es un versátil generador de vídeos con IA que te permite crear una amplia gama de vídeos creativos, incluyendo vídeos de marketing, vídeos de ventas, vídeos explicativos, vídeos tutoriales e incluso anuncios. Sus capacidades de guion a vídeo proporcionan una gran flexibilidad creativa para todas tus necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo