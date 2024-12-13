Creador de Vídeos para Exposiciones: Crea Contenido de Marketing Atractivo

Produce fácilmente vídeos explicativos de alta calidad a partir de texto con nuestra avanzada función de texto a vídeo desde guion.

Produce un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos para una próxima feria comercial, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesitan destacar rápidamente. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con gráficos limpios y una banda sonora animada y enérgica. Este clip demostrará lo fácil que es para los usuarios crear contenido convincente de "creador de vídeos para exposiciones" utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar sus productos y servicios de manera efectiva en cualquier evento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo atractivo de 45 segundos diseñado para presentar una nueva función de software a clientes potenciales que buscan soluciones innovadoras. El estilo visual y de audio debe ser profesional pero amigable, utilizando un avatar de IA realista para narrar conceptos complejos con claridad. Esta pieza de "vídeos explicativos" destacará los beneficios clave, aprovechando los avanzados avatares de IA de HeyGen para ofrecer una presentación fluida y memorable de valioso "contenido de vídeo."
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un corto cautivador de 15 segundos para redes sociales, dirigido a consumidores en línea que navegan por sus feeds, para anunciar una venta relámpago. El vídeo debe ser rápido, con transiciones visualmente atractivas, acompañado de música de fondo en tendencia, e incluir, de manera crítica, los Subtítulos/captions generados automáticamente por HeyGen para asegurar el máximo impacto incluso cuando se vea sin sonido, haciendo que sea un "contenido de formato corto" perfecto para impulsar el compromiso inmediato.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corporativo pulido de 60 segundos para empleados internos, detallando nuevas directrices de cumplimiento, destinado a una difusión rápida y clara. La estética debe ser limpia y profesional, con un tono tranquilizador y autoritario transmitido a través de una generación de Voz en off precisa. Esta pieza de "servicios de vídeo corporativo" asegura una comunicación coherente entre departamentos, funcionando como un efectivo mini módulo de "vídeos de formación corporativa", optimizando las comunicaciones internas con HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Exposiciones

Produce fácilmente vídeos dinámicos y atractivos para exposiciones con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, asegurando que tu mensaje destaque y cautive a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Avatar
Comienza transformando el guion de tus vídeos de marketing en visuales atractivos. Utiliza nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion para generar contenido atractivo, seleccionando de una amplia gama de avatares de IA para representar profesionalmente tu marca.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu contenido de vídeo incorporando medios relevantes de nuestra extensa biblioteca. Aplica tus controles de Marca únicos, incluyendo logotipos y colores de marca, para asegurar una imagen corporativa consistente y profesional para tu presentación en la exposición.
3
Step 3
Genera Voz en off y Subtítulos
Perfecciona tus vídeos explicativos con una comunicación clara. Genera automáticamente una voz en off que resuene con tu audiencia y añade Subtítulos/captions precisos para asegurar que tu mensaje sea accesible e impactante, involucrando a una audiencia más amplia en tu exposición.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu proyecto de vídeo para exposiciones optimizándolo para varias plataformas. Usa el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para adaptar tu vídeo para contenido en redes sociales o pantallas grandes, asegurando el máximo impacto y alcance para tus esfuerzos promocionales.

Casos de Uso

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla poderosos vídeos de testimonios de clientes e historias de éxito para generar confianza y demostrar valor de manera efectiva en tu exposición o en línea.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de marketing profesionales sin esfuerzo con avatares de IA y texto a vídeo desde un guion, potenciando tu narrativa creativa.

¿Qué tipos de contenido de vídeo creativo puede producir HeyGen?

HeyGen se destaca en la generación de diversos contenidos de vídeo creativo, incluyendo vídeos explicativos atractivos, vídeos de formación corporativa efectivos y contenido dinámico para redes sociales.

¿Ofrece HeyGen funciones para producir contenido de formato corto para redes sociales?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas como avatares de IA y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para crear fácilmente contenido de formato corto cautivador optimizado para todas las plataformas de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en todo el contenido de vídeo?

HeyGen asegura una integración de marca sin fisuras ofreciendo controles de marca completos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo y colores en todo tu contenido de vídeo profesional.

