Creador de Vídeos Promocionales para Expos: Tu Herramienta AI Definitiva

Genera impresionantes vídeos para stands de exposiciones que impulsan el compromiso en ferias comerciales, transformando tus guiones directamente en vídeo.

Crea un tutorial dinámico de 30 segundos para un creador de vídeos promocionales de exposiciones, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando cómo generar rápidamente un vídeo promocional atractivo. El estilo visual debe ser moderno y animado, con una voz en off clara y enérgica que explique el proceso de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a sus ideas para su próximo evento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a organizadores de eventos y comercializadores de productos, destacando la facilidad de crear contenido impresionante utilizando la amplia gama de plantillas de vídeo de HeyGen. El vídeo debe adoptar una estética visual atractiva y profesional con música de fondo sofisticada, demostrando cómo estas plantillas pueden agilizar la producción de vídeos de alta calidad para stands de exposiciones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional convincente de 60 segundos dirigido a startups tecnológicas y empresas innovadoras, ilustrando las capacidades de vanguardia de HeyGen como Generador de Vídeos AI. El estilo visual y de audio debe ser futurista y limpio, presentando un avatar AI que entregue un mensaje persuasivo sobre la eficiencia y creatividad posibles con avatares AI para su próximo lanzamiento de producto o presencia en exposiciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 20 segundos para stands de exposiciones específicamente para expositores y equipos de ventas que asisten a ferias comerciales, enfocándose en un mensaje único e impactante. El estilo visual debe ser informativo y acogedor, complementado por una voz en off amigable que utilice la generación de voz en off de HeyGen para comunicar rápidamente un beneficio clave o llamada a la acción, asegurando el máximo compromiso en un entorno de exposición concurrido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Expos

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales impresionantes para tu stand de exposiciones. Impulsa el compromiso y cautiva a tu audiencia con contenido profesional potenciado por AI.

1
Step 1
Crea tu Borrador Inicial
Genera instantáneamente un borrador inicial de tu "vídeo promocional" utilizando nuestro potente "Generador de Vídeos AI" a partir de un simple guion de texto. Esto inicia tu proyecto con rapidez y eficiencia.
2
Step 2
Personaliza con Nuestro Editor
Personaliza cada detalle de tu vídeo utilizando el intuitivo "editor de arrastrar y soltar". Añade fácilmente los elementos visuales, texto y música de tu marca para reflejar perfectamente tu mensaje.
3
Step 3
Añade Avatares AI Atractivos
Eleva tu vídeo integrando "avatares AI" para presentar información de manera dinámica. Estos presentadores potenciados por AI captarán la atención y entregarán tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Promociona Ampliamente
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de alta calidad en formatos óptimos utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Compártelo a través de tus canales de "promoción en redes sociales" para maximizar el alcance y el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de Clientes en Expos

.

Crea vídeos convincentes potenciados por AI que presenten testimonios de clientes e historias de éxito para construir confianza y credibilidad en tu stand de exposiciones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos promocionales para expos?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales atractivos y vídeos para stands de exposiciones con facilidad. Aprovecha nuestro Generador de Vídeos AI y nuestras extensas plantillas de vídeo para producir rápidamente contenido atractivo con avatares AI realistas.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos promocionales intuitivo?

HeyGen ofrece un editor en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar, lo que facilita la personalización de tu vídeo promocional. Puedes añadir fácilmente branding, medios y texto para crear un mensaje único e impactante.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para stands de exposiciones?

Absolutamente, HeyGen es perfecto para crear vídeos dinámicos para stands de exposiciones que impulsan el compromiso en ferias comerciales. Utiliza nuestros avatares AI realistas y la función de texto a vídeo para entregar mensajes claros y profesionales que atraigan a los asistentes.

¿Es HeyGen adecuado para diversas necesidades de vídeos promocionales más allá de las expos?

Sí, HeyGen es un versátil Generador de Vídeos AI para todos tus requisitos de vídeos promocionales, incluyendo promoción en redes sociales y vídeos explicativos. Adapta fácilmente tu contenido para diferentes plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo