Crea un tutorial dinámico de 30 segundos para un creador de vídeos promocionales de exposiciones, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando cómo generar rápidamente un vídeo promocional atractivo. El estilo visual debe ser moderno y animado, con una voz en off clara y enérgica que explique el proceso de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a sus ideas para su próximo evento.

Generar Vídeo