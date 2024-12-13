Generador de Vídeos de Presentación Explicativa: Crea Vídeos Impresionantes

Crea rápidamente vídeos de marketing y formación impresionantes, dando vida a tus guiones con avatares de IA realistas.

466/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo educativo conciso de 45 segundos dirigido a estudiantes o profesionales ocupados, simplificando un concepto científico complejo. Emplea un avatar de IA amigable y accesible para guiar la narrativa, combinado con texto en pantalla atractivo y animaciones simples. El audio debe ser claro e informativo, asegurando una fácil comprensión mediante el uso de avatares de IA para crear vídeos animados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación dinámico de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando tres ventajas clave de una herramienta de productividad en línea. Aprovecha una de las diversas plantillas y escenas de la plataforma para un montaje visualmente atractivo y de ritmo rápido, complementado con música de fondo animada y superposiciones de texto mínimas. Esta pieza corta, lista para redes sociales, debe captar rápidamente la atención y transmitir la eficiencia de la herramienta.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo corporativo profesional de 50 segundos para comunicación interna, anunciando una nueva política de la empresa a todos los empleados. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, presentando un presentador virtual creado a partir de un guion de texto a vídeo, asegurando una marca consistente. Incluye subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y comprensión en equipos diversos, presentando información esencial de manera clara.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Presentación Explicativa

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos y presentaciones profesionales con IA, transformando texto en contenido visual atractivo en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre nuestras diversas plantillas y escenas o empieza con un lienzo en blanco en nuestro editor intuitivo para construir tu vídeo de presentación explicativa.
2
Step 2
Añade Guion y Avatar de IA
Pega tu guion, luego elige entre nuestros avatares de IA realistas para presentar tu mensaje. Nuestra plataforma generará automáticamente voces en off de sonido natural.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Personaliza tu vídeo aplicando tus controles de marca personalizados, incluidos logotipos y paletas de colores, asegurando que tu presentación se alinee con tu identidad.
4
Step 4
Genera y Exporta
Revisa tu vídeo explicativo completado, realiza los ajustes finales y expórtalo instantáneamente en varios formatos adecuados para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Explicativos para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos explicativos cortos y cautivadores para redes sociales para aumentar el compromiso y transmitir mensajes clave de manera efectiva a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos visualmente atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos explicativos profesionales y visualmente atractivos con facilidad. Aprovecha una amplia gama de plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios para dar vida a tus ideas a través de diversos estilos de vídeo y elementos animados, asegurando que tu mensaje cautive a tu audiencia.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para mis vídeos de presentación?

HeyGen ofrece una robusta personalización creativa para tus vídeos de presentación, asegurando la consistencia de la marca en todo tu contenido. Puedes integrar fácilmente tus fuentes personalizadas, logotipos y paletas de colores específicas para alinear cada vídeo con tu identidad de marca única y directrices de diseño.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido explicativo profesional?

HeyGen simplifica el proceso de creación de contenido explicativo profesional a través de su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera vídeos atractivos con avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad, haciendo que la producción de vídeos sea increíblemente fácil de usar y eficiente.

¿Puede HeyGen generar vídeos animados efectivos para propósitos de formación o marketing?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA ideal para generar vídeos animados efectivos adaptados para formación y marketing. Utiliza sus potentes herramientas y plantillas para crear contenido impactante para campañas en redes sociales, explicativos educativos o comunicaciones internas, ahorrando tiempo y recursos significativos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo