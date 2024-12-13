Crea Vídeos Atractivos con Nuestro Generador de Vídeos Explicativos

Diseña vídeos explicativos de productos cautivadores con facilidad. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu guion, ofreciendo una comunicación clara sin necesidad de experiencia en diseño.

Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a emprendedores conocedores de la tecnología, mostrando cómo un generador de vídeo con IA puede agilizar la creación de contenido. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con cortes rápidos y gráficos en movimiento profesionales, complementado por una voz en off enérgica y segura. Enfatiza la facilidad de transformar texto en vídeo a partir de un guion y utilizar diversos avatares de IA para dar vida a las ideas sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina una demostración de producto de 90 segundos para gerentes de marketing, ilustrando una nueva función de software. El vídeo debe emplear un estilo visual dinámico y atractivo con una mezcla de soporte realista de stock de la biblioteca de medios y grabaciones de pantalla nítidas, acompañado de una voz en off amigable e informativa. Destaca la eficiencia de usar plantillas y escenas pre-diseñadas para construir vídeos explicativos de productos atractivos sin necesidad de edición extensa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 1 minuto dirigido a educadores y formadores corporativos, simplificando un concepto complejo en un formato fácilmente digerible. El estilo visual debe ser brillante, acogedor y centrado en personajes, con una voz en off calmada y articulada. Muestra cómo la generación de voz en off y los subtítulos automáticos mejoran la comunicación clara y la accesibilidad para entornos de aprendizaje diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un recorrido técnico detallado de 2 minutos para desarrolladores y líderes de proyectos técnicos, demostrando una nueva integración de API. El estilo visual debe ser limpio, instructivo y centrado en las acciones en pantalla con una voz en off clara y paso a paso. Ilustra la flexibilidad del cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas y el uso de avatares de IA para introducir secciones técnicas clave.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos Publicitarios

Crea vídeos explicativos publicitarios atractivos con avatares de IA y potentes herramientas de edición, simplificando tu estrategia de marketing para una comunicación clara.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto a Partir de una Plantilla
Comienza tu vídeo explicativo publicitario seleccionando de una biblioteca de plantillas profesionales, diseñadas para que empieces rápidamente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Guion
Elige un avatar de IA para presentar tu mensaje y pega tu guion. Nuestra IA generará automáticamente el contenido del vídeo.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Mejora tu vídeo con voces en off generadas y subtítulos añadidos automáticamente, asegurando una comunicación clara con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo MP4
Finaliza tu vídeo explicativo publicitario y expórtalo como un archivo de vídeo MP4 de alta calidad, listo para su uso inmediato en tu estrategia de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de IA convincentes para comunicar claramente el éxito de los clientes y construir credibilidad para tu producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos al funcionar como un avanzado generador de vídeos con IA, permitiendo a los usuarios producir contenido de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición. Su herramienta en línea intuitiva simplifica el proceso, haciendo fácil crear vídeos explicativos atractivos para una comunicación clara.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos explicativos animados con una marca específica?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar tus vídeos explicativos animados utilizando una amplia gama de plantillas y diversos avatares de IA. Puedes aplicar fácilmente tus controles de marca, incluidos logotipos y colores, para mantener un mensaje coherente.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona características robustas como la generación de voz en off impulsada por IA y subtítulos automáticos, mejorando la accesibilidad y el alcance de tu contenido. La plataforma admite una conversión fluida de texto a vídeo y ofrece una biblioteca de medios completa con vídeos de stock, asegurando salidas de vídeo MP4 de alta calidad.

¿Es HeyGen una herramienta efectiva para varios vídeos explicativos de productos?

Sí, HeyGen es altamente efectivo para crear diversos vídeos explicativos de productos, convirtiéndose en un activo valioso para tu estrategia de marketing. Con herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y una rica selección de plantillas, este generador de vídeos con IA te ayuda a producir rápidamente contenido atractivo.

