Creador de Vídeos de Formación Experiencial: Potencia el Aprendizaje

Transforma el aprendizaje de tu equipo con vídeos de formación atractivos, creados rápidamente usando avatares de IA y funciones de edición intuitivas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vídeo instructivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, abordando específicamente 'cómo hacer un vídeo de formación' de manera eficiente. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual amigable y paso a paso, aprovechando plantillas y escenas personalizables para simplificar procesos complejos y aumentar la confianza en la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para formadores corporativos, mostrando los beneficios de una nueva actualización de software. Debe presentar una estética elegante y profesional, utilizando un avatar de IA para presentar las características clave de manera concisa y atractiva, mejorando la comprensión y retención.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de demostración de producto conciso de 90 segundos para equipos de marketing, dirigido a clientes que necesitan una visión rápida de una característica compleja. Emplea un estilo visualmente rico con amplio soporte de biblioteca de medios/stock para asegurar claridad y accesibilidad en un entorno virtual ajetreado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Experiencial

Transforma rápidamente material de formación complejo en experiencias de vídeo interactivas y atractivas que cautivan a los aprendices y mejoran la retención del conocimiento.

Step 1
Crea tu Contenido Principal
Comienza generando un guion con el guionista de IA o selecciona entre plantillas personalizables para delinear la narrativa de tu vídeo de formación experiencial.
Step 2
Selecciona Visuales Atractivos
Da vida a tu formación seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido, o mejora las escenas con visuales atractivos de la biblioteca de medios.
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Mejora tu vídeo con locuciones de sonido natural y mantén la consistencia de marca aplicando tus logos y colores a través de los controles de marca.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación experiencial y expórtalo en varios ratios de aspecto, listo para compartir sin problemas en cualquier plataforma para llegar a tu audiencia.

Maximiza el Compromiso y la Retención del Aprendiz

Aprovecha las herramientas de vídeo con IA para crear vídeos de formación atractivos que cautiven a los aprendices y mejoren significativamente la retención del conocimiento.

¿Cómo puede HeyGen servir como un completo creador de vídeos de formación?

HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos con IA diseñada para ayudarte a crear vídeos de formación de manera eficiente. Ofrece plantillas personalizables y una robusta biblioteca de medios, facilitando la producción de vídeos de formación atractivos para cualquier propósito.

¿Utiliza HeyGen IA para mejorar los vídeos de formación?

Sí, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de vídeo con IA como avatares de IA y texto a voz para dar vida a tu contenido. Esto te permite generar locuciones profesionales y visuales dinámicos sin necesidad de configuraciones de producción complejas.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis vídeos de formación?

HeyGen te ofrece completas funciones de control de marca para mantener la consistencia en tus vídeos de formación. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas usando nuestra interfaz de edición de arrastrar y soltar para asegurar que cada vídeo refleje la identidad de tu empresa.

¿Puedo crear fácilmente vídeos de formación a partir de guiones con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen simplifica cómo hacer un vídeo de formación permitiéndote transformar guiones directamente en vídeo. Nuestra plataforma incluye un guionista de IA para asistir en la generación de contenido y soporte para diversos ratios de aspecto para varias plataformas.

