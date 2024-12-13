Crea Resúmenes Atractivos con Nuestro Creador de Vídeos Resumen Experienciales

Elabora resúmenes de eventos cautivadores para el compromiso en redes sociales usando plantillas y escenas fáciles de editar.

374/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a resumir sus logros anuales con un atractivo "vídeo resumen del año" de 60 segundos, utilizando las "Plantillas y escenas" personalizables de HeyGen para un aspecto profesional pero atractivo. El estilo visual debe ser festivo y cálido, complementado con una música de fondo inspiradora y Subtítulos/captions claros para accesibilidad en todos los canales digitales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una atractiva muestra de "creador de vídeos resumen experienciales" de 45 segundos para gerentes de producto, destacando el viaje de lanzamiento de una nueva función. Adopta una estética visual moderna y elegante con transiciones suaves y una narración nítida de un "avatar de IA", asegurando que esté listo para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un memorable "vídeo resumen" de 90 segundos para educadores para resumir el aprendizaje de un semestre, combinando testimonios de estudiantes con aspectos destacados de proyectos. El enfoque visual debe ser acogedor y colaborativo, con superposiciones de texto en pantalla y un tono amigable e informativo generado a través de "Texto a vídeo desde guion", integrando de manera fluida medios relevantes de la "Biblioteca de medios/soporte de stock".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Resumen Experienciales

Transforma fácilmente tus grabaciones de eventos y recuerdos en vídeos resumen cautivadores diseñados para atraer a las audiencias en plataformas de redes sociales.

1
Step 1
Sube Tus Medios
Comienza subiendo tus grabaciones en bruto, fotos y archivos de audio a la robusta biblioteca de medios de la plataforma para un fácil acceso y organización.
2
Step 2
Personaliza Tu Resumen
Elige entre plantillas personalizables y aplica transiciones para conectar escenas sin problemas, asegurando que tu vídeo refleje tu marca o tema de evento único.
3
Step 3
Mejora con IA
Genera voces en off profesionales con tecnología avanzada de generación de voz en off, añadiendo claridad e impacto a tu narrativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, luego exporta y comparte fácilmente tu resumen experiencial en redes sociales para maximizar el alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Resúmenes Experienciales Inspiradores

.

Crea vídeos resumen de fin de año o hitos que celebren logros e inspiren a los espectadores con potentes visuales y narración.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos resumen atractivos?

HeyGen facilita la creación de vídeos resumen cautivadores para eventos o resúmenes de fin de año con herramientas impulsadas por IA, plantillas personalizables y funciones de edición sencillas. Puedes combinar fácilmente tus medios con avatares de IA y voces en off profesionales para contar tu historia de manera efectiva.

¿Puedo usar HeyGen para hacer vídeos destacados de eventos para redes sociales?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para ayudarte a crear vídeos destacados de eventos y resúmenes de año perfectos para plataformas como Instagram, YouTube y TikTok. Utiliza controles de marca y cambio de tamaño de relación de aspecto para compartir sin problemas en todos tus canales de redes sociales.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos resumen?

HeyGen proporciona potentes herramientas de IA para mejorar tus vídeos resumen, incluyendo avatares de IA, texto a vídeo desde guion y generación de voz en off natural. Estas características, combinadas con plantillas personalizables y controles de marca, permiten un resultado verdaderamente personalizado y profesional.

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos resumen se vean profesionales y alineados con mi marca?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para mantener tu imagen profesional en cada vídeo resumen, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca. Además, nuestra plataforma incluye plantillas personalizables, música de fondo de alta calidad y opciones de subtítulos para un producto final pulido y atractivo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo