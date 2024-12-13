Creador de Vídeos de Vista Previa de Exposiciones: Crea Vistas Previas Atractivas

Genera rápidamente vistas previas de vídeo en alta resolución para tus exposiciones con plantillas personalizables y escenas diversas.

Crea un vídeo de vista previa de 45 segundos para una exposición utilizando las plantillas personalizables de HeyGen, dirigido a entusiastas del arte y asistentes a eventos culturales, mostrando una próxima exposición en una galería con un estilo visual elegante y un fondo musical instrumental sofisticado complementado por una voz en off clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de vista previa dinámico de 30 segundos para una nueva exposición tecnológica, dirigido a profesionales de la industria tecnológica e inversores potenciales, con una estética visual futurista y una banda sonora electrónica animada, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar innovaciones clave.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing de 60 segundos para promocionar un stand en una feria B2B, dirigido directamente a propietarios de negocios y gerentes de marketing, empleando un estilo visual profesional y limpio y una voz en off informativa generada por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, para explicar rápidamente los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo corto de 20 segundos como vista previa de una exposición para un museo histórico, involucrando a estudiantes y familias con un estilo visual cálido y acogedor y una narración entusiasta, asegurando accesibilidad a través de los subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Vista Previa de Exposiciones

Crea vídeos de vista previa de exposiciones cautivadores sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI. Diseña impresionantes muestras visuales que impresionen a tu audiencia y destaquen tu trabajo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo la narrativa de tu exposición en nuestro editor. Aprovecha nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar instantáneamente tus ideas en un esquema de vídeo dinámico, utilizando la "creación de texto a vídeo" para mayor eficiencia.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una rica biblioteca de "Plantillas y escenas" diseñadas para complementar perfectamente tu exposición. Nuestras diversas "plantillas de vídeo" te permiten personalizar cada elemento para que coincida con tu marca.
3
Step 3
Añade Avatares de AI Atractivos
Mejora tu vídeo con nuestros "avatares de AI" realistas. Selecciona un "avatar de AI" para presentar información, guiar a los espectadores a través de tu exposición y añadir un toque profesional y humano.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación con el "creador de vídeos de vista previa de exposiciones" y exporta tu "vídeo en alta resolución". Utiliza nuestra función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para adaptarlo perfectamente a varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Avances Motivacionales de Exposiciones

.

Genera avances de vídeo inspiradores y motivadores que generen emoción y motiven a las audiencias a asistir a tu próxima exposición o evento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen actuar como un potente creador de vídeos de vista previa de exposiciones?

HeyGen te permite crear fácilmente impresionantes vídeos de vista previa de exposiciones utilizando la creación de vídeos impulsada por AI. Con una amplia gama de plantillas personalizables, puedes diseñar rápidamente contenido atractivo que capte la atención y transmita tu mensaje de manera efectiva.

¿Qué capacidades innovadoras de AI aporta HeyGen a la creación de vídeos?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos con funciones avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas que pueden presentar tu contenido. Simplemente introduce tu guion para una creación de texto a vídeo sin problemas, completa con generación de voz en off natural, haciendo de HeyGen un agente de vídeo AI inteligente.

¿HeyGen facilita la producción de varios vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para facilitar la producción de diversos vídeos de marketing, vídeos explicativos y vídeos para redes sociales. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite un montaje rápido de vídeos cortos, asegurando que tu contenido de marketing sea siempre atractivo y acorde con la marca.

¿Es posible personalizar completamente mis proyectos de vídeo en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización a través de sus plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca. También puedes añadir subtítulos/captions y exportar tu vídeo final en alta resolución para que coincida perfectamente con la estética de tu marca.

