creador de vídeos de entrenamiento de sistemas de ejercicio para contenido de fitness atractivo

Produce vídeos de fitness profesionales rápidamente. Aprovecha los avatares de IA para crear demostraciones de ejercicios diversas y dinámicas.

312/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos para atraer nuevas inscripciones a un sistema de entrenamiento de ejercicios en línea, utilizando un estilo visual elegante y profesional y una banda sonora inspiradora, aprovechando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mostrar diversos vídeos de entrenamiento y el atractivo de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial instructivo de 60 segundos para ejercitadores intermedios, centrado en perfeccionar un solo movimiento complejo, utilizando un enfoque visual limpio con demostraciones detalladas en pantalla y audio claro apoyado por los subtítulos automáticos de HeyGen para una mejor comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de desafío de 15 segundos para redes sociales dirigido a entusiastas del fitness, empleando un estilo visual moderno y de alta energía con música de fondo en tendencia, protagonizado por un avatar animado de IA generado a través de la función avanzada de avatares de IA de HeyGen para liderar un microentrenamiento rápido e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de entrenamiento de sistemas de ejercicio

Aprovecha la IA para producir vídeos de entrenamiento de sistemas de ejercicio atractivos y profesionales sin esfuerzo, ahorrando tiempo y recursos para una instrucción de fitness efectiva.

1
Step 1
Elige una plantilla o guion
Selecciona de una biblioteca de plantillas personalizables o introduce tu guion de entrenamiento para comenzar. Nuestras plantillas y escenas proporcionan una base sólida para tu vídeo de sistema de ejercicio.
2
Step 2
Selecciona tus visuales
Mejora tu contenido de entrenamiento eligiendo un avatar de IA para presentar los ejercicios o incorporando material de archivo libre de derechos relevante para demostrar los movimientos claramente.
3
Step 3
Añade voz y marca
Integra generación de locuciones claras para instrucciones precisas y aplica los controles de branding únicos de tu marca (logo, colores) para un acabado profesional en todos tus vídeos.
4
Step 4
Exporta y comparte
Mejora la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos antes de redimensionar la relación de aspecto y exportar tu vídeo de entrenamiento profesional para cualquier plataforma, asegurando el máximo alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce clips rápidos de entrenamiento para redes sociales

.

Crea rápidamente vídeos de entrenamiento de formato corto y clips promocionales cautivadores para plataformas de redes sociales para expandir tu marca de fitness.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de entrenamiento de sistemas de ejercicio atractivos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de creación de vídeos con IA, incluyendo avatares de IA y locuciones de IA, para ayudarte a crear un vídeo de ejercicio rápidamente. Puedes transformar fácilmente guiones en contenido profesional de creación de vídeos de entrenamiento, mejorando el compromiso para vídeos de fitness y de entrenamiento.

¿Ofrece HeyGen herramientas para personalizar vídeos de fitness con branding?

Sí, HeyGen proporciona robustas funciones de personalización de marca, permitiéndote añadir tu logo, elegir colores de marca y utilizar plantillas personalizables. Esto asegura que tus vídeos de fitness se alineen perfectamente con la identidad única de tu marca y resuenen con tu audiencia.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de entrenamiento de alta calidad?

La plataforma fácil de usar de HeyGen simplifica la producción de vídeos de entrenamiento a través de la funcionalidad de texto a vídeo desde guiones y subtítulos/captions automáticos. Esto permite a los creadores producir eficientemente una biblioteca de ejercicios reutilizable e incluso entrenamientos multilingües para una audiencia global.

¿Puedo mejorar mis tutoriales de fitness con medios adicionales usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona acceso a una biblioteca de medios completa y material de archivo libre de derechos para enriquecer tus tutoriales. Puedes integrar estos elementos sin problemas con herramientas de edición de vídeo con IA para crear experiencias de salud y fitness pulidas e informativas, centradas en el vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo