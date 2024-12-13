Crea un vídeo de bienvenida ejecutivo de 1 minuto, cálido y profesional, utilizando un avatar de IA realista para saludar a los nuevos ejecutivos. El estilo visual debe ser pulido y acogedor, con una sutil marca corporativa, mientras que el audio debe ser claro y seguro, entregado por el avatar de IA. Este vídeo demuestra cómo un generador de vídeos de bienvenida ejecutiva puede personalizar las presentaciones iniciales, utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer un mensaje coherente y atractivo a cada nuevo miembro del equipo.

