Imagina un vídeo de actualización ejecutiva de 45 segundos diseñado para partes interesadas externas e inversores, proporcionando un resumen conciso del rendimiento trimestral. Este vídeo requiere un estilo visual y de audio pulido y confiable, con puntos de datos claros y una voz en off segura. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la actualización, asegurando una comunicación profesional con las partes interesadas.

Prompt de Ejemplo 1
Para los empleados internos de todos los departamentos, crea un vídeo de comunicación de 60 segundos que celebre los logros recientes de la empresa y describa las prioridades estratégicas. El estilo visual debe ser dinámico y motivador con gráficos modernos, construido de manera eficiente utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen. Es crucial incluir subtítulos/captions para que estas actualizaciones de vídeo sean accesibles para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo profesional de AI de 30 segundos para los miembros del consejo y la alta dirección, detallando una decisión estratégica crítica. Esto requiere un estilo visual nítido y basado en datos, integrando gráficos y estadísticas relevantes del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar la narrativa autoritaria, formando una plantilla de vídeos de actualización del CEO impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Usando un generador de vídeos de AI, desarrolla un vídeo de comunicaciones corporativas de 90 segundos dirigido a socios potenciales y analistas de la industria para presentar una nueva iniciativa a nivel de empresa. La estética deseada es elegante, informativa y orientada al futuro, enfatizando la innovación y el crecimiento. Asegúrate de que la generación de voz en off sea articulada y profesional, y utiliza completamente el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para optimizar el vídeo para varios canales de distribución.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona tu Generador de Vídeos de Actualización Ejecutiva

Genera vídeos de actualización ejecutiva profesionales y atractivos con avatares de AI y texto a vídeo, optimizando tu comunicación con las partes interesadas sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Actualización Ejecutiva
Comienza seleccionando una plantilla profesional de nuestra diversa biblioteca de plantillas y escenas diseñadas para comunicaciones ejecutivas impactantes, o pega tu guion para convertir instantáneamente texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para transmitir tu mensaje, asegurando una presencia en pantalla consistente y profesional que resuene con tus partes interesadas internas o externas.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Aplica la identidad de tu marca integrando logotipos y colores de la empresa utilizando nuestros controles de marca intuitivos. Asegúrate de que tu mensaje se alinee perfectamente con la imagen y las directrices corporativas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu actualización ejecutiva exportándola en el ratio de aspecto y calidad deseados. Comparte tu vídeo de AI profesional en varias plataformas para una comunicación impactante con las partes interesadas y un alcance amplio.

Casos de Uso

Inspira e Informa con Presentaciones de Vídeo Profesionales

Elabora vídeos de AI profesionales y convincentes para transmitir efectivamente visión, estrategia e información crítica, inspirando confianza entre las partes interesadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización ejecutiva?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de AI, optimizando la creación de vídeos de AI profesionales para actualizaciones ejecutivas y comunicación con las partes interesadas. Utilizando avatares de AI y plantillas personalizables, puedes producir rápidamente actualizaciones de vídeo atractivas para comunicaciones internas.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de AI efectivo?

HeyGen se destaca como un potente generador de vídeos de AI al transformar texto en vídeo utilizando avatares de AI realistas y generación de voz en off sofisticada. Esta capacidad permite a los usuarios crear vídeos de AI profesionales de manera eficiente, apoyando diversas aplicaciones como marketing y comunicaciones internas.

¿Pueden los usuarios de HeyGen personalizar sus vídeos de AI profesionales?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de AI profesionales se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. También puedes utilizar plantillas y una biblioteca de medios para personalizar contenido para varios usos como redes sociales y marketing.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y facilidad de uso en la creación de vídeos?

HeyGen integra características como subtítulos y captions automáticos, junto con una interfaz intuitiva, para mejorar la accesibilidad y asegurar la facilidad de uso para todos los creadores. Este robusto generador de vídeos de AI también soporta varios ratios de aspecto y permite opciones de exportación de vídeo fáciles.

