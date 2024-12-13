Imagina un "video resumen ejecutivo" de 60 segundos diseñado para fundadores de startups que presentan a capitalistas de riesgo, con el objetivo de destilar planes de negocio complejos en una presentación memorable y de alto impacto. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando infografías dinámicas para resaltar métricas clave, mientras que el audio presenta una locución profesional y autoritaria generada por la capacidad de generación de locuciones de HeyGen. Este video tiene como objetivo captar la atención y transmitir información crítica de manera eficiente, demostrando el poder de la comunicación concisa impulsada por IA.

