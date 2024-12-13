Creador de Vídeos de Mensajes Ejecutivos: Crea Vídeos de AI Impactantes

Eleva tus comunicaciones internas con avatares de AI, creando vídeos y mensajes del CEO que resuenen con tu equipo de manera rápida y eficiente.

Genera un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para todos los empleados, con un mensaje del CEO sobre una nueva iniciativa estratégica. El estilo visual debe ser profesional y corporativo, con una entrega de audio clara y autoritaria, y debe aprovechar la función de subtítulos/captions de HeyGen para resaltar los puntos estratégicos clave para una máxima retención.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de mensaje ejecutivo convincente de 45 segundos para clientes y socios potenciales, anunciando el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo debe mostrar un estilo visual dinámico y atractivo con un tono de audio optimista y positivo, y utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar un vídeo del CEO creíble y visionario.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un inspirador vídeo de 30 segundos del CEO dirigido a nuevos empleados y miembros del equipo existentes, reforzando los valores y la cultura fundamentales de la empresa. Adopta un estilo visual cálido y acogedor con un tono de audio amigable, y utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para facilitar rápidamente la creación de este vídeo impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 50 segundos para accionistas e inversores, detallando los resultados trimestrales y las perspectivas futuras. La presentación visual debe ser seria y basada en datos, con una entrega de audio confiada y medida, utilizando eficazmente la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar el informe financiero en vídeos de mensaje profesional del CEO.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mensajes Ejecutivos

Crea mensajes ejecutivos impactantes con AI. Transforma texto en vídeos atractivos utilizando avatares de AI realistas y control de marca completo para comunicaciones internas profesionales.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Selecciona un Avatar de AI
Comienza escribiendo o pegando tu guion de mensaje ejecutivo. Luego, elige entre una diversa selección de avatares de AI realistas para representar a tu orador, formando la base de tu vídeo atractivo.
2
Step 2
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegúrate de que tu mensaje se alinee perfectamente con la estética de tu empresa. Utiliza controles de marca integrales para incorporar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas, haciendo que cada vídeo sea distintivamente tuyo.
3
Step 3
Añade Locuciones y Visuales
Da vida a tu guion con la generación de locuciones de sonido natural. Enriquece aún más tu vídeo añadiendo música de fondo relevante, material de archivo de la biblioteca de medios o cargas personalizadas para una experiencia visual dinámica.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje
Una vez que tu vídeo de mensaje ejecutivo esté perfecto, expórtalo fácilmente en el formato y resolución deseados. Tu vídeo profesionalmente elaborado está listo para una distribución sin problemas a través de todos tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Actualizaciones Impactantes en Redes Sociales

.

Crea rápidamente mensajes de vídeo cautivadores para plataformas de redes sociales para involucrar efectivamente a tu audiencia pública.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de mensajes del CEO?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de mensajes impactantes del CEO al aprovechar la tecnología avanzada de creación de vídeos de AI. Los ejecutivos pueden transformar su mensaje de texto en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de AI, agilizando significativamente la creación de vídeos para comunicaciones internas.

¿Puedo usar avatares de AI para mis vídeos de mensajes ejecutivos?

Sí, HeyGen te permite utilizar avatares de AI realistas para entregar tus vídeos de mensajes ejecutivos con autenticidad. Nuestra función de texto a vídeo transforma sin problemas los guiones escritos en presentaciones de vídeo dinámicas, con voz y expresiones naturales.

¿Qué controles de marca están disponibles para el contenido de vídeo del CEO?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que cada vídeo del CEO se alinee perfectamente con la identidad corporativa. Integra fácilmente el logotipo de tu empresa, colores de marca y fuentes personalizadas para mantener una marca consistente en todos los vídeos de comunicaciones internas.

¿Por qué elegir HeyGen para la creación de vídeos ejecutivos?

HeyGen es el principal Creador de Vídeos de Mensajes del CEO de AI, que permite a los ejecutivos producir rápidamente vídeos de mensajes profesionales con una eficiencia y calidad inigualables. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso de creación de vídeos, haciéndola ideal para comunicaciones de alto impacto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo