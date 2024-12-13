Genera un vídeo de memorando ejecutivo de 1 minuto para profesionales de RRHH y todos los empleados de la empresa, anunciando una actualización crítica de política. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con un avatar de AI presentando la información directamente, complementado por superposiciones gráficas sutiles que destaquen los puntos clave de la política. El estilo de audio requiere una voz en off clara, autoritaria pero accesible, quizás con una pista de fondo suave y discreta. Esta pieza de comunicación interna impulsada por AI aprovechará los avatares de AI de HeyGen para ofrecer información precisa y atractiva sobre las actualizaciones de políticas de RRHH.

Generar Vídeo