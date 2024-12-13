Generador de Vídeos de Memorandos Ejecutivos: AI para Actualizaciones Rápidas y Claras

Entregue comunicaciones ejecutivas impactantes sin esfuerzo. Aproveche el texto a vídeo desde guion para crear contenido de alta calidad para actualizaciones internas.

Genera un vídeo de memorando ejecutivo de 1 minuto para profesionales de RRHH y todos los empleados de la empresa, anunciando una actualización crítica de política. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con un avatar de AI presentando la información directamente, complementado por superposiciones gráficas sutiles que destaquen los puntos clave de la política. El estilo de audio requiere una voz en off clara, autoritaria pero accesible, quizás con una pista de fondo suave y discreta. Esta pieza de comunicación interna impulsada por AI aprovechará los avatares de AI de HeyGen para ofrecer información precisa y atractiva sobre las actualizaciones de políticas de RRHH.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo breve de 2 minutos para equipos de ventas y gerentes regionales, describiendo la nueva estrategia de ventas del tercer trimestre. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y atractivo, incorporando visualizaciones de datos y gráficos integrados sin problemas con un presentador virtual en un entorno corporativo. El audio debe contar con una voz en off segura y motivadora. Este vídeo de comunicaciones ejecutivas se creará de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar un guion detallado en una presentación pulida, demostrando el poder de un generador de vídeos AI para informes críticos de estrategia de ventas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de resumen de formación de 90 segundos diseñado para gerentes de proyectos y nuevos empleados, resumiendo los puntos clave de la reciente implementación de software. El estilo visual debe ser informativo y educativo, utilizando las plantillas de HeyGen e incorporando grabaciones de pantalla que demuestren funcionalidades clave, apoyadas por puntos concisos. Una voz en off instructiva, calmada y clara, es esencial para el audio. Además, la función de subtítulos/captions de HeyGen garantizará la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores, actuando como una solución automatizada de subtítulos para este importante memorando corporativo de resúmenes de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de actualización de éxito del cliente de 45 segundos destinado a gerentes de éxito del cliente y liderazgo, destacando logros y desafíos recientes. El estilo visual debe ser limpio, conciso y similar a un informe, con un portavoz virtual profesional y adhiriéndose a estrictos controles de marca. El audio debe consistir en una voz en off directa y profesional, priorizando la entrega factual sin música de fondo que distraiga. Utilizar la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen permitirá una rápida adaptación a través de varias plataformas internas, encarnando un generador eficiente de vídeos de memorandos ejecutivos para actualizaciones de éxito del cliente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Memorandos Ejecutivos

Transforme sus importantes comunicaciones corporativas en memorandos de vídeo atractivos sin esfuerzo, asegurando una entrega clara e impactante a su equipo.

1
Step 1
Cree su Guion de Memorando
Elabore el contenido de su memorando ejecutivo e introdúzcalo directamente. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion prepara instantáneamente su mensaje para la entrega visual.
2
Step 2
Seleccione su Presentador AI
Elija de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar su mensaje. Esto añade un toque profesional y humano a su memorando ejecutivo, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Aplique Marca y Estilo
Integre los controles de marca de su empresa, como logotipos y colores, para asegurar que su vídeo de memorando se alinee perfectamente con su identidad corporativa.
4
Step 4
Genere y Comparta su Vídeo de Memorando
Una vez finalizado, genere su vídeo de memorando de alta calidad. Utilice el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas a través de varios canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entregue Mensajes Ejecutivos Atractivos

.

Eleve las comunicaciones ejecutivas con mensajes de vídeo impactantes que inspiren a los empleados y transmitan claramente la visión estratégica y anuncios importantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de memorandos corporativos profesionales usando AI?

HeyGen simplifica la generación de vídeos de memorandos ejecutivos transformando texto directamente en vídeo de alta calidad utilizando avanzados avatares de AI y voces en off de AI. Esto permite a los usuarios crear vídeos de calidad profesional al instante, mejorando significativamente la comunicación interna.

¿Qué controles de marca están disponibles para personalizar las comunicaciones ejecutivas con HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar logotipos personalizados, colores de marca y elementos visuales específicos en sus comunicaciones ejecutivas. Esto asegura que cada vídeo de memorando mantenga una identidad de marca consistente en todos los mensajes internos y externos.

¿Puede HeyGen generar vídeos con soporte multilingüe y subtítulos automáticos para la comunicación interna global?

Sí, HeyGen proporciona un soporte multilingüe integral y genera automáticamente subtítulos y captions precisos para todos sus vídeos. Esta característica es crucial para una comunicación interna global efectiva y para asegurar la accesibilidad para audiencias diversas.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos de formación de alta calidad y actualizaciones de la empresa usando la plataforma de HeyGen?

La interfaz fácil de usar de HeyGen y su extensa biblioteca de plantillas permiten la producción rápida de vídeos de formación de alta calidad y actualizaciones de la empresa. Puede generar contenido de vídeo atractivo rápidamente, ahorrando tiempo y recursos valiosos mientras mantiene un estándar profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo