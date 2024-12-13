Generador de Vídeos de Anuncios Ejecutivos: Simplicidad Impulsada por AI

Genera rápidamente anuncios corporativos profesionales utilizando un generador de vídeos AI con avanzados avatares AI.

Crea un vídeo de anuncio ejecutivo de 60 segundos dirigido a todos los empleados internos y partes interesadas clave, presentando la nueva dirección estratégica de la empresa con un estilo visual inspirador y profesional, acompañado de una música animada y una voz en off clara. Esta pieza de 'comunicación corporativa' debe aprovechar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje desde un ejecutivo virtual, asegurando una presentación coherente y pulida generada a través de un generador de vídeos de anuncios ejecutivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un elegante vídeo de marketing de 45 segundos, perfecto para potenciales clientes e inversores, anunciando el emocionante lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual y de audio deseado es moderno y dinámico, incorporando música enérgica y una voz en off cautivadora para resaltar efectivamente las características clave. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu narrativa en un resultado de 'generador de vídeos AI', asegurando una presentación profesional e impactante de 'vídeos generados por AI'.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de anuncio de 30 segundos para miembros del consejo e inversores, detallando de manera concisa las ganancias trimestrales y logros significativos. El estilo visual debe ser limpio y basado en datos, empleando gráficos claros, con un tono de audio autoritario pero optimista. Es crucial integrar la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de esta vital 'comunicación corporativa', agilizando el proceso como un efectivo 'vídeo de anuncio' a través de herramientas impulsadas por AI.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo atractivo de 90 segundos, diseñado específicamente para dar la bienvenida a los nuevos empleados e ilustrar vívidamente la cultura vibrante de la empresa tanto para los empleados entrantes como para los candidatos de reclutamiento. Adopta un estilo visual y de audio cálido, amigable y atractivo, incorporando diversos visuales y una voz en off acogedora. Aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen, construye este esencial vídeo de 'branding', mostrando lo fácil que es crear 'vídeos generados por AI' para dejar una impresión duradera.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios Ejecutivos

Transforma sin esfuerzo tus mensajes corporativos en vídeos atractivos y con marca en minutos, asegurando una comunicación clara e impactante.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu texto de anuncio directamente en el editor, aprovechando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para animar instantáneamente tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa colección de avatares AI profesionales para ser la cara de tu vídeo de anuncio ejecutivo, transmitiendo tu mensaje con claridad.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Integra la identidad visual de tu empresa aplicando tu logo y colores de marca usando nuestros controles de Branding intuitivos para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu creación y utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generar tus vídeos generados por AI en el formato perfecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Despliega Rápidamente Mensajes Corporativos Clave

Crea rápidamente vídeos atractivos impulsados por AI para anuncios corporativos urgentes o rutinarios, asegurando una comunicación rápida y consistente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de anuncios corporativos atractivos?

HeyGen es un efectivo generador de vídeos de anuncios ejecutivos, que permite a los usuarios producir vídeos de anuncios de alta calidad y con marca de manera sencilla. Aprovecha los avatares AI y plantillas de vídeo corporativo personalizables para facilitar una comunicación corporativa creativa e impactante.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI fácil de usar?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos convirtiendo texto en vídeo rápidamente. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas hacen que sea increíblemente fácil de editar y rápido de crear vídeos generados por AI profesionales, convirtiéndolo en un generador de vídeos AI líder.

¿Puedo personalizar mis vídeos generados por AI con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores. Puedes seleccionar entre varios avatares AI, generar voces en off naturales y añadir subtítulos y captions para adaptar perfectamente tus vídeos generados por AI.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de marketing?

HeyGen proporciona una solución simplificada para generar rápidamente vídeos de marketing de alto impacto. Sus capacidades como generador de vídeos AI permiten a las empresas crear y desplegar eficientemente vídeos generados por AI atractivos para diversas campañas de marketing.

