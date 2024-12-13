Tu Creador de Vídeos de Formación para Personal de Eventos para Equipos Expertos

Optimiza la incorporación de personal con plantillas predefinidas y crea vídeos de formación profesional en minutos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico "vídeo de formación por escenarios" de 60 segundos para el personal experimentado de eventos, abordando desafíos comunes en el lugar como clientes difíciles o cambios logísticos inesperados. El estilo visual y de audio debe ser interactivo y centrado en la solución de problemas, utilizando diversas plantillas y escenas de la "biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para ilustrar varias situaciones y respuestas adecuadas, mejorando la "narrativa en vídeo" para el desarrollo de habilidades críticas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo tutorial" conciso de 30 segundos para educar al personal de eventos sobre una nueva característica de producto o servicio que necesitan promocionar. El estilo visual debe ser elegante y de marca, asegurando que las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" permitan una creación de contenido rápida que realmente "salve la identidad de tu marca" en todos los materiales de formación, utilizando plantillas personalizadas para la consistencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un rápido "vídeo de formación" de 15 segundos para difundir actualizaciones urgentes de políticas o cambios en el horario de eventos a todo el personal. El enfoque visual debe ser directo y claro, enfatizando la legibilidad con "Subtítulos/captions" para una máxima comprensión en entornos ruidosos de eventos, y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" asegura que el mensaje sea accesible en cualquier dispositivo, ayudando a "alinear a tu equipo" de manera eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación para Personal de Eventos

Crea rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos para tu personal de eventos, asegurando un conocimiento consistente y una incorporación eficiente con la creación de vídeos impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Esboza tus procedimientos y políticas de eventos. Introduce tu texto para generar un vídeo profesional con la creación de vídeos impulsada por IA.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para guiar a tu personal de eventos a través de información crítica. Esto asegura una presentación consistente y atractiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales y escenas profesionales. Selecciona de una variedad de plantillas para estructurar tu contenido de manera efectiva y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Asegura la accesibilidad y claridad para todo el personal de eventos generando automáticamente subtítulos/captions precisos para tu vídeo completado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Formación Complejos

Desmitifica protocolos de eventos intrincados y procedimientos de seguridad transformando información compleja en tutoriales en vídeo claros y fáciles de entender impulsados por IA para el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen utiliza la creación de vídeos avanzada impulsada por IA, permitiéndote generar vídeos de formación atractivos de manera eficiente a partir de texto. Con características como avatares de IA y texto a vídeo desde guion, puedes producir fácilmente contenido de formación profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puedo personalizar los vídeos de formación creados con HeyGen para que coincidan con mi marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar tu logotipo, colores de marca y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para mantener un estilo visual consistente en todos tus recursos educativos.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación atractivos para el personal?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas para crear vídeos de formación para el personal cautivadores, incluyendo avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad. Además, puedes añadir subtítulos cerrados para mejorar la accesibilidad y asegurar un intercambio de conocimientos efectivo para todos los empleados.

¿Es HeyGen adecuado para varios tipos de vídeos tutoriales y de incorporación?

Sí, HeyGen es un versátil creador de vídeos de formación perfecto para crear una amplia gama de contenido educativo, desde vídeos tutoriales detallados hasta vídeos de incorporación efectivos para nuevos empleados. Puedes integrar fácilmente estos vídeos en tu LMS existente, optimizando tus recursos educativos y haciendo la formación más eficiente.

