Crea un vibrante vídeo de resumen de evento de 30 segundos, perfecto para atraer a las audiencias de video en redes sociales y mostrar los mejores momentos de tu reciente conferencia o taller. Redacta un guion conciso y luego utiliza la función de Texto a video desde guion de HeyGen para generar una narrativa cautivadora, asegurando un estilo visual dinámico con música animada que deje a los espectadores energizados y ansiosos por tu próximo evento.

