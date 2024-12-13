Creador de Vídeos Resumen de Eventos para Contenido Atractivo

Crea fácilmente vídeos profesionales de resumen de eventos transformando texto a vídeo desde el guion.

Crea un dinámico vídeo resumen de 1 minuto de un evento, mostrando los momentos clave de una reciente conferencia tecnológica, dirigido a profesionales del sector ocupados y posibles asistentes. El estilo visual debe ser rápido, con transiciones enérgicas y una banda sonora electrónica animada, mejorado por la funcionalidad precisa de texto a vídeo desde el guion para transmitir rápidamente la información esencial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo destacado de 2 minutos de una gala corporativa, diseñado para partes interesadas y patrocinadores, enfatizando el profesionalismo y la coherencia de la marca. Emplea una estética visual elegante y sofisticada con música de fondo refinada, presentando un avatar de AI que exponga los puntos clave para mantener una voz de marca consistente en todo momento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un atractivo corto de 45 segundos para redes sociales de un festival comunitario local, dirigido a atraer a una audiencia joven y diversa. El vídeo debe tener visuales vibrantes y coloridos con un estilo de audio lúdico, utilizando subtítulos automáticos para asegurar accesibilidad y alta participación incluso sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un resumen convincente de 1 minuto y 30 segundos de una serie de seminarios web internacionales, destinado a una audiencia global en diferentes zonas horarias. La presentación visual debe ser clara e informativa, apoyada por una función de generación de voz en off versátil para narrar en múltiples idiomas, haciendo que los temas complejos sean fácilmente comprensibles.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Resumen de Eventos

Transforma fácilmente tus grabaciones de eventos en vídeos destacados atractivos con herramientas de creación y personalización impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para resúmenes de eventos dinámicos. Esto proporciona un punto de partida profesional y eficiente para tu vídeo destacado.
2
Step 2
Sube tu Material del Evento
Da vida a tu evento subiendo tus grabaciones en bruto, fotos y otros activos directamente al editor. La biblioteca de medios de HeyGen soporta todas tus necesidades de contenido.
3
Step 3
Genera Narraciones AI
Añade una narrativa convincente a tu vídeo resumen aprovechando la avanzada generación de narraciones AI. Articula claramente los momentos y mensajes clave sin necesidad de grabar tu propia voz.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Resumen
Finaliza tu vídeo destacado del evento con facilidad. Optimiza su relación de aspecto para varias plataformas y expórtalo en alta calidad, listo para compartir en redes sociales y más allá.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea vídeos promocionales atractivos con AI

.

Produce sin esfuerzo vídeos destacados de eventos de alto impacto para promocionar tu marca y atraer a futuros asistentes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI para resúmenes de eventos?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología AI para transformar el contenido de tu evento en dinámicos Vídeos Resumen de Eventos y Vídeos Destacados. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y herramientas de edición de vídeo AI para producir rápidamente contenido corto y atractivo.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios con características AI de vanguardia como Avatares AI realistas y capacidades de Texto a Vídeo desde el Guion. Genera fácilmente narraciones profesionales y añade automáticamente Subtítulos y Captions para mejorar tus vídeos.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos destacados de eventos en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos para asegurar que tus Vídeos Destacados se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tus logotipos, colores de marca y activos para un marketing de eventos y contenido en redes sociales consistente.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a reutilizar vídeos largos de eventos para redes sociales?

HeyGen está diseñado para ayudarte a Reutilizar Vídeos Largos en contenido corto y atractivo ideal para redes sociales. Crea eficientemente Vídeos Destacados atractivos y luego expórtalos y compártelos en varias plataformas con relaciones de aspecto optimizadas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo