Creador de Vídeos Promocionales de Eventos: Crea Vídeos Impresionantes para Eventos

Genera vídeos promocionales cautivadores sin esfuerzo para tus eventos transformando texto en vídeo impresionante desde un guion.

Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen funciona como un intuitivo creador de vídeos promocionales con IA. Adopta un estilo visual limpio y paso a paso con una locución profesional y clara, demostrando la facilidad de transformar un guion simple en un anuncio de evento pulido usando la función de Texto a vídeo desde guion y refinándolo con la generación de Locución, destacando el editor de arrastrar y soltar fácil de usar de la plataforma.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a organizadores de eventos ocupados, ilustrando lo rápido que pueden generar un teaser de vídeo promocional de evento impactante. Emplea visuales de ritmo rápido, música libre de derechos animada y superposiciones de texto audaces, enfatizando la capacidad de producción rápida aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen e integrando contenido atractivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para un aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo sofisticado de 1 minuto y 30 segundos diseñado para equipos de marketing que organizan conferencias a gran escala, demostrando las capacidades de HeyGen en la creación de vídeos promocionales de alta calidad con herramientas de edición de vídeo con IA. Utiliza un estilo visual cinematográfico con una banda sonora inspiradora, presentando un avatar de IA que entrega detalles clave del evento, y mostrando cómo el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto permite una adaptación perfecta a través de varias plataformas, mejorado aún más por los Subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo vibrante de 45 segundos para gestores de comunidades y creadores de contenido, destacando a HeyGen como el creador definitivo de vídeos promocionales para anuncios de eventos multiplataforma. Presenta una experiencia de interfaz brillante y fácil de usar con una locución enérgica y amigable, enfatizando el papel crítico de los Subtítulos/captions para la accesibilidad y cómo la generación de Locución puede ser rápidamente localizada para un alcance más amplio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Eventos

Crea vídeos promocionales atractivos para tus eventos sin esfuerzo, desde el concepto hasta la finalización, con nuestra plataforma intuitiva diseñada para campañas de marketing impactantes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa colección de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo promocional de evento, o comienza con un lienzo en blanco para un control creativo total.
2
Step 2
Sube o Genera Medios
Incorpora tus propias fotos, vídeos y música, o utiliza nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar los visuales y sonidos perfectos que coincidan con el tema de tu evento.
3
Step 3
Personaliza tu Contenido
Refina tu promoción de evento con potentes herramientas de edición de vídeo, añade texto dinámico y genera una locución convincente para narrar la historia de tu evento.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo promocional y expórtalo con redimensionamiento y exportación de relación de aspecto flexibles, asegurando que esté perfectamente formateado para todas las plataformas de redes sociales y canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Introducciones de Eventos Inspiradoras

Elabora vídeos inspiradores y motivadores para generar emoción y anticipación para tus eventos, motivando a los posibles asistentes a unirse.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos promocionales potentes?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en contenido de vídeo cautivador, permitiéndote generar contenido y medios con IA sin esfuerzo. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares y voces de IA para transmitir tu mensaje, convirtiéndolo en un creador de vídeos promocionales con IA altamente eficiente.

¿Puedo hacer rápidamente un vídeo promocional con las plantillas de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas profesionales que te permiten hacer un vídeo promocional rápidamente. Nuestro editor de arrastrar y soltar fácil de usar permite una personalización rápida, agilizando el proceso de creación para todos tus vídeos promocionales.

¿Qué herramientas de edición de vídeo proporciona HeyGen para personalizar vídeos promocionales?

HeyGen proporciona robustas herramientas de edición de vídeo que incluyen opciones para personalización de marca, ajustes de relación de aspecto y la capacidad de añadir subtítulos. También puedes enriquecer tus vídeos promocionales con una vasta biblioteca de medios que ofrece metraje de stock, imágenes y sonidos.

¿Es HeyGen una solución adecuada para crear anuncios promocionales para campañas de marketing?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos promocionales con IA ideal para producir anuncios promocionales de alta calidad y vídeos promocionales adaptados para diversas campañas de marketing. Sus características versátiles aseguran que tu contenido esté listo para plataformas de redes sociales y más allá.

