Generador de Vídeos Promocionales para Eventos: Crea Invitaciones Impresionantes
Diseña vídeos promocionales cautivadores en minutos usando nuestras plantillas y escenas intuitivas, aumentando la asistencia y el compromiso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo promocional elegante de 90 segundos que muestre una nueva actualización de software para usuarios existentes y clientes potenciales, adoptando un estilo visual informativo y profesional con una música de fondo clara y tranquila. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narración nítida y autoritaria, mejorando el atractivo de tus vídeos de marketing.
Produce un vídeo de anuncio de 45 segundos para un próximo seminario web sobre estrategias de marketing digital, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, con visuales brillantes y atractivos y música inspiradora. Este vídeo debe crear vídeos personalizados de manera efectiva utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para presentar los detalles del evento claramente.
Desarrolla un vídeo promocional instructivo de 2 minutos que demuestre cómo usar una nueva función de editor de vídeo en línea, destinado a principiantes que buscan guías rápidas, empleando un enfoque visual claro y paso a paso con audio de apoyo. Asegura la accesibilidad y claridad integrando la función de subtítulos/captions de HeyGen para editar vídeos promocionales de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Eventos de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos promocionales y anuncios de eventos atractivos con AI, impulsando un mayor compromiso y asistencia.
Involucra Audiencias en Redes Sociales.
Produce vídeos cortos cautivadores para canales de redes sociales, aumentando efectivamente la visibilidad y las inscripciones a eventos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales profesionales?
HeyGen actúa como un generador de vídeos AI intuitivo, transformando guiones de texto en vídeos promocionales atractivos rápidamente. Puedes comenzar con diversas plantillas de vídeo o utilizar indicaciones de texto para generar visuales AI iniciales, agilizando significativamente tu proceso de creación de contenido.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en el editor de vídeo en línea de HeyGen?
El robusto editor de vídeo en línea de HeyGen ofrece una amplia personalización. Puedes personalizar tus vídeos de marketing usando un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, incorporar el logo y colores de tu marca, añadir texto animado y seleccionar de una biblioteca de recursos libres de derechos para crear vídeos personalizados que destaquen.
¿Pueden las herramientas impulsadas por AI de HeyGen mejorar mi producción de vídeo?
Absolutamente. HeyGen integra herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares AI realistas y generación de voz en off a partir de texto. Además, la plataforma proporciona subtítulos y captions automáticos, haciendo que las herramientas de edición AI de HeyGen sean invaluables para crear vídeos promocionales accesibles y de alta calidad.
¿Cómo puedo optimizar los vídeos hechos con HeyGen para diferentes canales de redes sociales?
HeyGen te permite optimizar fácilmente tus vídeos promocionales para varios canales de redes sociales ofreciendo opciones de redimensionamiento de aspecto flexibles y diversas opciones de exportación. Una vez que tu vídeo esté perfecto en resolución HD 1080p, puedes descargarlo y compartirlo fácilmente en plataformas como YouTube Shorts, Instagram y anuncios de Facebook.