Crea un segmento de video de noticias de eventos de 45 segundos, dirigido a miembros de la comunidad local, mostrando una reciente gala benéfica con un estilo de transmisión de noticias alegre y profesional. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar el informe, aportando un toque dinámico y personal a la actualización de noticias.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio de video de noticias de 30 segundos para socios comerciales y clientes potenciales, detallando el lanzamiento de un nuevo producto con una estética visual pulida, corporativa e inspiradora, completa con música de fondo motivadora. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un resumen energético de videos de noticias de 60 segundos dirigido a asistentes de eventos pasados y profesionales de la industria, destacando el éxito de tu conferencia anual a través de un vibrante carrete de momentos destacados con una voz en off clara y concisa. Transforma tu guion directamente en un video cautivador usando la capacidad de texto a video de HeyGen, haciendo que la creación de contenido sea fluida.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una actualización de estilo de noticias de última hora de 20 segundos para los inscritos en línea, anunciando un orador principal de último minuto para una próxima cumbre virtual, con un estilo visual urgente, superposiciones de texto audaces y audio de suspenso. Mejora la accesibilidad y el compromiso para este crucial video de noticias de eventos con los subtítulos automáticos de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Noticias de Eventos

Crea videos de noticias profesionales y atractivos para tus eventos de manera rápida y sencilla, transformando tus actualizaciones en cautivadoras historias visuales con el poder de AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de videos de noticias diseñadas profesionalmente para iniciar tu creación. Esto facilita comenzar tu proyecto con un marco visual atractivo.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Sube tus medios y guion del evento, luego integra sin problemas la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados, incluidos logotipos y colores.
3
Step 3
Añade un Presentador de Noticias AI
Mejora tu video con un presentador de noticias AI profesional para entregar tu guion, o genera una voz en off a partir de tu texto. Elige entre diversos avatares de AI para presentar tus noticias de eventos con claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu video de noticias de eventos esté perfecto, expórtalo en el formato de aspecto y resolución deseados. Comparte tu impactante video en todas tus plataformas para mantener a tu audiencia informada y comprometida.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de noticias profesionales?

HeyGen simplifica la creación de videos de noticias permitiéndote generar videos completos a partir de guiones de texto, con presentadores de noticias de AI realistas que dan vida a tus noticias de eventos con voces en off profesionales.

¿Puede HeyGen ayudarme a diseñar contenido de video de noticias único y con marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas de video de noticias personalizables y potentes controles de marca, permitiéndote incorporar tus logotipos y colores para una narración de video distintiva y profesional.

¿Qué tan rápido puedo generar un video de noticias con las capacidades de AI de HeyGen?

El generador de noticias de AI de HeyGen permite una rápida creación de videos transformando tus guiones de texto en videos de noticias atractivos con narración y visuales impulsados por AI en solo minutos, perfecto para noticias de eventos oportunas.

¿HeyGen admite formatos y salidas versátiles de videos de noticias?

Sí, HeyGen admite varios formatos de aspecto y opciones de exportación, asegurando que tus videos de noticias estén perfectamente formateados para cualquier plataforma, desde redes sociales hasta transmisiones, mejorando tu narración de video.

