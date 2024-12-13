Generador de Vídeos Destacados de Eventos para Resúmenes Impresionantes

Crea fácilmente destacados de eventos cautivadores, optimizados para redes sociales, con nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio vibrante de 30 segundos para el Creador de Vídeos Destacados dirigido a propietarios de pequeñas empresas interesados en la creación rápida de contenido para Instagram Reels. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico con gráficos llamativos y música de fondo popular y animada. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente clips atractivos que resuenen con una audiencia enérgica en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo resumen de eventos de 2 minutos dirigido a educadores en línea que deseen destilar los puntos clave de contenido de larga duración utilizando herramientas avanzadas de edición de vídeo. El enfoque visual debe ser claro, informativo y bien organizado, apoyado por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la robusta función de generación de voz en off de HeyGen para narrar información compleja de manera atractiva y precisa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo destacado de 45 segundos para atraer a futuros asistentes, destinado a organizadores de eventos que promueven su próxima gran conferencia. El estilo visual del vídeo debe ser entusiasta y acogedor, con un avatar de IA amigable para presentar los momentos más memorables del evento y una banda sonora enérgica e inspiradora. Emplea los avatares de IA de HeyGen para añadir un toque único y personalizado que capture la atención de la audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Destacados de Eventos

Transforma fácilmente tu material en bruto de eventos en destacados atractivos, perfectos para compartir en cualquier plataforma.

1
Step 1
Sube tu Material de Eventos
Importa tus vídeos y medios en bruto directamente a nuestra plataforma. Aprovecha nuestro robusto soporte de biblioteca de medios/stock para organizar todos tus recursos para una edición sin problemas.
2
Step 2
Selecciona Momentos Clave
Utiliza nuestras herramientas inteligentes para identificar y extraer rápidamente los segmentos más impactantes de tu evento, agilizando tu proceso de creación de destacados a través de la edición impulsada por IA.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Eleva tu vídeo destacado con toques profesionales. Mejora la claridad y el alcance utilizando nuestras capacidades de generación de subtítulos y captions.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo destacado y expórtalo en alta calidad. Nuestro redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones aseguran que tu creación esté lista para cualquier plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Resúmenes de Eventos Impactantes

Crea resúmenes de vídeo inspiradores que resuenen con tu audiencia, amplificando el mensaje de tu evento y fomentando la comunidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la IA de HeyGen la edición de vídeos para los creadores?

HeyGen utiliza herramientas avanzadas de edición impulsadas por IA, incluyendo una herramienta de recorte de IA y una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar, para agilizar la creación de vídeos. Esto hace que producir un vídeo destacado de calidad profesional sea increíblemente eficiente y accesible para todos los usuarios.

¿Qué opciones de exportación de vídeo ofrece HeyGen para contenido de alta calidad?

HeyGen ofrece opciones de exportación versátiles, permitiéndote producir vídeos en altas resoluciones como 1080p e incluso 4K. Esto asegura que tu vídeo destacado de eventos mantenga una calidad cristalina en todas las plataformas, listo para compartir en redes sociales.

¿Puede HeyGen facilitar proyectos de vídeo colaborativos para equipos?

Sí, HeyGen soporta herramientas colaborativas diseñadas para ayudar a los equipos a trabajar juntos sin problemas en proyectos de vídeo. Puedes subir fácilmente material en bruto y compartir el progreso del proyecto, fomentando un flujo de trabajo eficiente e integrado para crear resúmenes de eventos o cualquier contenido de vídeo.

¿Qué características de generación de contenido impulsadas por IA están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece potentes características de IA para la generación de contenido, incluyendo voces en off de IA realistas y subtítulos y captions de IA precisos. Nuestra plataforma también proporciona capacidades de redimensionamiento automático, adaptando tu contenido a varios formatos de aspecto y asegurando una visualización óptima en diferentes dispositivos sin ajustes manuales.

