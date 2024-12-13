Crea un vídeo de formación de cumplimiento de 1 minuto para gerentes de RRHH y coordinadores de seguridad, detallando nuevos protocolos de seguridad para procedimientos de evacuación de oficinas. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando texto animado para los puntos clave y una locución directa y autoritaria. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para entregar el contenido, convirtiendo tu guion existente en vídeo sin esfuerzo, y asegúrate de que todas las instrucciones críticas estén disponibles a través de subtítulos para accesibilidad, haciéndolo perfecto para la integración en plataformas LMS.

