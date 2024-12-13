Crea un vídeo explicativo de 60 segundos sobre vehículos eléctricos utilizando una narrativa visual vibrante para desglosar la compleja tecnología de baterías de vehículos eléctricos para posibles compradores primerizos. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos ricos y esquemas animados, complementado por una voz en off autoritaria pero amigable. Utiliza la potente generación de voz en off de HeyGen para articular claramente los beneficios y el funcionamiento de la energía de los vehículos eléctricos.

Generar Vídeo