Crea un vídeo educativo animado de 90 segundos, dirigido a nuevos propietarios de vehículos eléctricos, que explique claramente los aspectos esenciales de la instalación y uso de una estación de carga en casa. El estilo visual debe ser limpio y fácil de seguir, utilizando gráficos en movimiento vibrantes, acompañado de una voz en off animada y conversacional. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente el contenido principal.

Generar Vídeo