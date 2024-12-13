Creador de Vídeos para Etsy: Aumenta Ventas con Vídeos de Producto Impulsados por AI

Genera vídeos de producto profesionales para Etsy sin esfuerzo. Nuestras extensas plantillas y escenas te ayudan a crear contenido atractivo que aumenta las ventas.

Crea un vídeo de producto de Etsy de 30 segundos atractivo, dirigido a potenciales clientes que buscan regalos artesanales únicos, mostrando un solo artículo con primeros planos brillantes y de alta definición y una banda sonora instrumental motivadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para narrar las características y beneficios únicos del producto, con el objetivo de aumentar las ventas en Etsy y resaltar su artesanía.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos específicamente para los vídeos de listado de Etsy, diseñado para atraer a los compradores curiosos sobre el proceso de creación de un artículo hecho a mano. El estilo visual debe presentar cortes rápidos que destaquen los pasos clave, iluminación natural y una pista instrumental animada, complementada con texto en pantalla para explicar detalles intrincados. Asegúrate de aprovechar la función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y comunicación clara, haciendo que sea una experiencia informativa de edición de vídeo en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 60 segundos sobre la historia de la marca, dirigido a una audiencia más amplia de Etsy que descubre nuevas tiendas, para transmitir la pasión detrás de tu oficio. El vídeo debe presentar un estilo visual estético y cinematográfico con una paleta de colores cálidos, música de fondo suave y un avatar de AI narrando el viaje y los valores de tu marca. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para ofrecer un mensaje personal pero profesional, posicionándolo como un vídeo destacado de Etsy.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 20 segundos de problema/solución, dirigido a compradores ocupados de Etsy que buscan soluciones prácticas para una necesidad común. Este vídeo profesional debe emplear gráficos en movimiento energéticos y un esquema de colores vibrante, acompañado de una pista musical moderna y dinámica, para presentar rápidamente un problema y mostrar cómo tu producto ofrece la solución perfecta. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación, asegurando una narrativa visual pulida y atractiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Etsy

Crea vídeos de producto cautivadores para tus listados de Etsy rápida y fácilmente, aumentando el atractivo de tu tienda y atrayendo a más clientes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una diversa biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente, optimizadas para hacer que tus productos brillen en Etsy y agilizar tu proceso de creación de vídeos.
2
Step 2
Personaliza tu Metraje
Sube tus imágenes y clips de producto, luego utiliza nuestro editor de vídeo en línea intuitivo para organizar, recortar y añadir superposiciones de texto atractivas para describir tus artículos.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Incorpora tu Kit de Marca único, incluyendo logotipos personalizados y paletas de colores, asegurando que tu vídeo sea instantáneamente reconocible y consistente con la identidad de tu tienda.
4
Step 4
Sube al Listado de Etsy
Descarga tu vídeo terminado, de alta calidad, en el aspecto óptimo para Etsy, luego súbelo sin problemas a tu listado de producto para atraer a más compradores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

.

Desarrolla historias de éxito de clientes auténticas con vídeos impulsados por AI, construyendo confianza y fomentando más compras en tu tienda de Etsy.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para Etsy?

HeyGen hace que crear vídeos de listado de Etsy de alta calidad sea increíblemente fácil con su creador de vídeos AI. Puedes transformar tus descripciones de productos en vídeos atractivos para Etsy rápidamente, agilizando tu proceso de producción de contenido.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que mis vídeos de Etsy sean profesionales?

HeyGen proporciona una variedad de herramientas para crear vídeos profesionales, incluyendo plantillas personalizables y la capacidad de añadir gráficos en movimiento y texto. Con controles de marca robustos, puedes asegurarte de que tus vídeos de Etsy se alineen perfectamente con la estética de tu tienda.

¿Puedo personalizar mis vídeos de producto de Etsy con HeyGen?

Sí, el editor de vídeo en línea de HeyGen permite una amplia personalización para tus vídeos de producto de Etsy. Añade música fácilmente, genera voces en off, incluye subtítulos y recorta vídeos a la perfección, asegurando que cada vídeo de listado destaque tus productos únicos de manera efectiva.

¿Cómo ayuda HeyGen a los vendedores de Etsy a aumentar las ventas y el compromiso?

Al permitir la creación de vídeos de Etsy cautivadores y profesionales, HeyGen empodera a los vendedores de Etsy para aumentar las tasas de compromiso en sus listados. Estos vídeos de alta calidad muestran efectivamente los productos, lo que lleva a un mayor potencial para aumentar las ventas en Etsy.

