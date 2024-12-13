Creador de Vídeos de Formación Ética: Simplifica el Cumplimiento

Transforma el cumplimiento con nuestro creador de vídeos de formación ética, aprovechando avatares de IA para una educación realista de los empleados.

Imagina crear un vídeo de bienvenida de 45 segundos específicamente para todos los empleados, diseñado para introducir y reforzar una cultura ética dentro de la organización; este vídeo debe contar con imágenes cálidas y alentadoras y un estilo de audio claro y amigable, haciendo un excelente uso de la generación de voz en off de HeyGen para una entrega consistente y profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de formación en cumplimiento profesional de 60 segundos adaptado para nuevos empleados, presentando pautas éticas clave a través de avatares de IA realistas y visuales nítidos e informativos, asegurando una entrega de audio concisa y autoritaria, posible gracias a los avanzados avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Empodera a tus equipos de RRHH para crear contenido de formación ética con un vídeo convincente de 30 segundos que retrate un dilema ético común, utilizando visuales dinámicos basados en escenarios y texto claro en pantalla para una educación impactante de los empleados, generado sin problemas a partir de un guion con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un módulo de formación ética impactante de 90 segundos dirigido a líderes senior y tomadores de decisiones, empleando visuales sofisticados y minimalistas y un tono seguro y autoritario para transmitir principios éticos críticos e implicaciones estratégicas, ensamblado y mejorado de manera eficiente utilizando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Ética

Transforma directrices éticas complejas en vídeos de formación claros, atractivos y profesionales sin esfuerzo, asegurando que tus empleados comprendan y mantengan los valores de tu empresa.

1
Step 1
Crea Tu Guion Ético
Comienza delineando tu contenido de formación. Usa la función de texto a vídeo desde guion para transformar tu guion en lecciones de cultura ética atractivas sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tus Presentadores de IA
Mejora tu mensaje con talento profesional en pantalla. Elige entre una amplia gama de avatares de IA o crea un avatar personalizado para representar tu marca.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Branding Atractivos
Da vida a tu formación ética con generación de voz en off de sonido natural. Aplica tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores, para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Efectivamente
Finaliza tus vídeos de formación ética profesional. Exporta tus vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad en varios formatos, listos para la educación de empleados en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva una Cultura Ética

.

Produce vídeos convincentes que refuercen los principios éticos e inspiren a los empleados, fortaleciendo la cultura ética general dentro de tu organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación ética atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de formación ética atractivos utilizando sus avanzados avatares de IA y diversas plantillas. Puedes transformar fácilmente tu guion en un vídeo pulido, asegurando que tu mensaje sobre cultura ética sea claro e impactante.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para producir vídeos de formación en cumplimiento efectivos?

HeyGen ofrece características robustas para desarrollar vídeos de formación en cumplimiento, incluyendo una conversión fluida de texto a vídeo y generación de voz en off realista. Accede a una extensa biblioteca de medios con material de archivo para enriquecer tu contenido y agilizar todo el proceso de producción.

¿Por qué es HeyGen el creador de vídeos de formación con IA ideal para equipos de RRHH?

HeyGen simplifica la educación de los empleados para los equipos de RRHH permitiéndoles generar rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Nuestra plataforma ayuda a los profesionales de RRHH a ofrecer experiencias de aprendizaje consistentes y escalables para sus empleados con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo personalizar los elementos visuales de marca para mi formación ética con HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca específicos en tu contenido de formación ética. También puedes crear avatares personalizados y utilizar material de archivo para alinear los visuales perfectamente con la cultura ética de tu empresa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo