Creador de Vídeos de Formación Ética: Simplifica el Cumplimiento
Transforma el cumplimiento con nuestro creador de vídeos de formación ética, aprovechando avatares de IA para una educación realista de los empleados.
Diseña un vídeo de formación en cumplimiento profesional de 60 segundos adaptado para nuevos empleados, presentando pautas éticas clave a través de avatares de IA realistas y visuales nítidos e informativos, asegurando una entrega de audio concisa y autoritaria, posible gracias a los avanzados avatares de IA de HeyGen.
Empodera a tus equipos de RRHH para crear contenido de formación ética con un vídeo convincente de 30 segundos que retrate un dilema ético común, utilizando visuales dinámicos basados en escenarios y texto claro en pantalla para una educación impactante de los empleados, generado sin problemas a partir de un guion con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Produce un módulo de formación ética impactante de 90 segundos dirigido a líderes senior y tomadores de decisiones, empleando visuales sofisticados y minimalistas y un tono seguro y autoritario para transmitir principios éticos críticos e implicaciones estratégicas, ensamblado y mejorado de manera eficiente utilizando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala la Formación Ética Globalmente.
Desarrolla y distribuye eficientemente un mayor volumen de vídeos de formación en cumplimiento, llegando a todos los empleados en diversas ubicaciones.
Mejora el Compromiso en la Formación Ética.
Mejora la participación de los empleados y la retención de conocimientos en la formación ética utilizando contenido de vídeo dinámico generado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación ética atractivos?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de formación ética atractivos utilizando sus avanzados avatares de IA y diversas plantillas. Puedes transformar fácilmente tu guion en un vídeo pulido, asegurando que tu mensaje sobre cultura ética sea claro e impactante.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para producir vídeos de formación en cumplimiento efectivos?
HeyGen ofrece características robustas para desarrollar vídeos de formación en cumplimiento, incluyendo una conversión fluida de texto a vídeo y generación de voz en off realista. Accede a una extensa biblioteca de medios con material de archivo para enriquecer tu contenido y agilizar todo el proceso de producción.
¿Por qué es HeyGen el creador de vídeos de formación con IA ideal para equipos de RRHH?
HeyGen simplifica la educación de los empleados para los equipos de RRHH permitiéndoles generar rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Nuestra plataforma ayuda a los profesionales de RRHH a ofrecer experiencias de aprendizaje consistentes y escalables para sus empleados con un esfuerzo mínimo.
¿Puedo personalizar los elementos visuales de marca para mi formación ética con HeyGen?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca específicos en tu contenido de formación ética. También puedes crear avatares personalizados y utilizar material de archivo para alinear los visuales perfectamente con la cultura ética de tu empresa.