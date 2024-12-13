Crea un vídeo de formación ética de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en dilemas éticos comunes que puedan encontrar, guiándolos a través de un marco de toma de decisiones sencillo. El estilo visual debe ser profesional pero accesible, con un avatar de IA amigable explicando cada paso con una voz en off clara y atractiva generada por HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo equipar al personal con habilidades fundamentales para la toma de decisiones éticas.

Generar Vídeo