Generador de Vídeos de Formación Ética: Crea Cursos de Cumplimiento Atractivos

Crea vídeos de formación ética impactantes sin esfuerzo con nuestro generador de vídeos de IA, aprovechando avatares de IA para presentadores realistas.

Crea un vídeo de formación ética de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en dilemas éticos comunes que puedan encontrar, guiándolos a través de un marco de toma de decisiones sencillo. El estilo visual debe ser profesional pero accesible, con un avatar de IA amigable explicando cada paso con una voz en off clara y atractiva generada por HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo equipar al personal con habilidades fundamentales para la toma de decisiones éticas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación en cumplimiento de 2 minutos para todos los empleados, abordando específicamente cómo identificar e informar preocupaciones sobre políticas y directrices de la empresa. Este vídeo debe utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar varios escenarios, con un tono instructivo claro entregado a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando una comprensión completa de los procedimientos de reporte.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una pieza de comunicación interna de 60 segundos para la dirección y líderes de equipo, enfatizando la importancia de fomentar una cultura de integridad y transparencia dentro de sus equipos. El vídeo debe adoptar un estilo visual inspirador y moderno, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales de fondo impactantes, complementado con subtítulos claros para reforzar los mensajes clave sobre responsabilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía rápida de 45 segundos sobre cómo navegar posibles conflictos de interés para todo el personal. Este vídeo requiere un estilo visual conciso y directo con elementos animados simples, exportando en una relación de aspecto adecuada para compartir fácilmente en plataformas usando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, completo con una generación de voz en off clara para resaltar principios cruciales de comportamiento ético.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Ética

Crea sin esfuerzo vídeos de formación ética atractivos y conformes para mantener los estándares de la empresa y fomentar una cultura de integridad dentro de tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza convirtiendo tu guion o materiales de formación ética existentes en un formato de vídeo, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde el guion para sentar las bases de tu contenido.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y selecciona una voz en off para narrar tus escenarios de toma de decisiones éticas con claridad y profesionalismo.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, e incorpora visuales y medios relevantes para comunicar las políticas de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo, redimensiona para varias plataformas y exporta fácilmente en el formato deseado para compartir, incluyendo integración sin problemas con tu LMS para distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclaración de Dilemas Éticos con Vídeo de IA

Transforma escenarios éticos intrincados en contenido de vídeo claro y accionable, mejorando la comprensión de los empleados sobre las políticas y directrices de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación ética?

HeyGen permite a los equipos de L&D generar rápidamente vídeos de formación ética atractivos utilizando avatares de IA y conversión de texto a vídeo. Esto facilita la producción de materiales de formación en cumplimiento, fomentando la toma de decisiones éticas en toda la organización.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar el contenido de formación corporativa?

HeyGen proporciona plantillas personalizables extensas y controles de marca para alinear los vídeos de formación con la identidad de tu empresa. Puedes añadir fácilmente voces en off de IA en varios idiomas e incorporar medios para crear experiencias de formación de empleados impactantes.

¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de L&D en la creación de formación eficiente y conforme?

HeyGen permite a los equipos de L&D agilizar la creación de vídeos de formación en cumplimiento, ofreciendo ahorros significativos en comparación con la producción tradicional. Con opciones de exportación y compartición fáciles, incluyendo integración con LMS y cumplimiento robusto con SOC 2 y GDPR, HeyGen asegura una entrega de contenido eficiente y segura.

¿Es fácil para los usuarios no técnicos crear vídeos de formación con HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo convierte en un generador de vídeos de IA accesible para que cualquiera pueda crear vídeos de formación profesional. Puedes convertir sin esfuerzo materiales de formación existentes en contenido de vídeo dinámico sin necesidad de habilidades avanzadas de edición.

