Tu Creador de Vídeos de Programas de Ética para Equipos de RRHH

Desarrolla sin esfuerzo vídeos de formación en ética impactantes para la educación de empleados, transformando guiones en contenido atractivo con Texto a vídeo desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un 'vídeo de formación en cumplimiento' conciso de 45 segundos centrado en un dilema común en el lugar de trabajo, dirigido a todos los empleados existentes para un repaso anual. El vídeo debe emplear un enfoque de aprendizaje basado en escenarios con un estilo visual atractivo que genere tensión y luego se resuelva claramente, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente la narrativa y su generación de Voz en off para una narración coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional impactante de 30 segundos dirigido a equipos de RRHH y alta dirección, destacando el impacto positivo y los beneficios de una solución robusta de 'Creador de Vídeos de Ética en el Lugar de Trabajo'. Esta pieza debe presentar un estilo visual corporativo dinámico con música de fondo motivadora y una voz clara y confiada, apoyada por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y su soporte de Biblioteca de medios/stock para visuales profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento educativo de 50 segundos que ilustre la importancia del comportamiento ético en las tareas diarias, adaptado para todo el personal de la empresa como parte de los 'vídeos de formación en ética' en curso. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y explicativo, potencialmente utilizando animaciones simples, con una narrativa clara y relatable. La función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen puede asegurar una entrega precisa y coherente, mejorada por avatares de AI para un toque personalizado.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Programas de Ética

Desarrolla rápidamente vídeos de formación en ética profesionales y atractivos para tus equipos de RRHH utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen para fomentar un lugar de trabajo ético fuerte.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo tu guion de formación completo, o utiliza una plantilla pre-diseñada para estructurar eficientemente el contenido de tu vídeo de programa de ética. Nuestra función de Texto a vídeo transforma tu texto en visuales atractivos para una educación efectiva de empleados.
2
Step 2
Elige Tus Avatares de AI y Escenas
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar a tus presentadores o personajes. Personaliza escenas con visuales y branding relevantes para alinear el contenido de tu Creador de Vídeos de Ética en el Lugar de Trabajo con las directrices de tu empresa.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos Atractivos
Genera voces en off de sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una comunicación clara. Mejora la accesibilidad y comprensión de tus vídeos de formación en ética añadiendo subtítulos/captions generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de programa de ética esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en varios formatos y resoluciones adecuados para cualquier plataforma de aprendizaje. Comparte tus vídeos de formación en cumplimiento con tu equipo para fomentar un lugar de trabajo ético fuerte.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Conceptos Éticos Complejos

Transforma directrices éticas intrincadas y requisitos de cumplimiento en explicaciones en vídeo claras y fáciles de entender para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en ética?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de formación en cumplimiento y ética atractivos de manera eficiente. Utiliza nuestro generador de vídeos AI con avatares de AI realistas y funcionalidad de texto a vídeo para transformar tus guiones de formación en contenido profesional para la educación de empleados.

¿Qué hace de HeyGen un creador eficiente de vídeos de ética en el lugar de trabajo?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de ética en el lugar de trabajo convirtiendo guiones de formación en vídeos profesionales utilizando AI. Nuestras extensas plantillas y características intuitivas de texto a vídeo reducen significativamente el tiempo y esfuerzo de producción, haciendo de HeyGen un poderoso creador de vídeos de programas de ética.

¿Podemos personalizar avatares de AI para el aprendizaje basado en escenarios de ética?

Sí, HeyGen te permite utilizar diversos avatares de AI para crear un aprendizaje basado en escenarios convincente para tus vídeos de programas de ética y formación en cumplimiento. Da vida a tus guiones fácilmente con una variedad de personajes y voces para hacer que la educación de tus empleados sea más interactiva.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y características de accesibilidad para la formación en ética?

HeyGen ofrece una robusta generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus vídeos de formación en cumplimiento sean accesibles e impactantes para una fuerza laboral global diversa. Esto mejora la educación de empleados en diferentes idiomas y atiende a diversas necesidades de aprendizaje.

