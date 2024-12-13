Generador de Vídeos de Formación Ética para Cursos Atractivos

Simplifica el cumplimiento con avatares de IA, transformando guiones en vídeos de formación ética atractivos para una mejor comprensión de los empleados.

Produce un vídeo explicativo de 1 minuto diseñado para equipos de L&D y administradores de TI, demostrando cómo el generador de vídeos de formación ética de HeyGen simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla de la plataforma junto con gráficos animados, complementados por una voz en off de IA segura. Este vídeo destacará la funcionalidad fluida de "texto a vídeo desde guion", mostrando cómo los guiones pueden transformarse rápidamente en módulos de formación en cumplimiento atractivos listos para la "integración en LMS".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un escenario interactivo de "formación de empleados" de 45 segundos para todos los empleados y nuevos contratados, centrado en las "habilidades de toma de decisiones éticas". El vídeo debe presentar "avatares de IA" realistas que representen diferentes situaciones laborales que requieran una elección ética, utilizando un estilo visual cálido y alentador con música de fondo suave. El audio debe consistir en una guía suave proporcionada por una voz de IA, incitando a los espectadores a considerar el mejor curso de acción.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 1 minuto y 30 segundos para formadores corporativos y oficiales de cumplimiento, ilustrando la escalabilidad de crear "formación en cumplimiento" con HeyGen. La estética visual debe ser autoritaria y confiable, incorporando elementos de marca corporativa e infografías claras para demostrar la eficiencia del proceso, todo respaldado por una voz de IA distinguida. Enfatiza cómo los "subtítulos/captions" mejoran la accesibilidad y refuerzan los mensajes clave, especialmente al implementar la "Creación Escalable de Formación Ética" en equipos diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo persuasivo de 2 minutos para líderes empresariales y gerentes de RRHH, destacando el "ahorro de costes" y la eficiencia de usar HeyGen para la producción de "vídeos de formación atractivos". El vídeo debe adoptar un estilo dinámico de estudio de caso, presentando cortes rápidos entre diferentes casos de uso y "plantillas y escenas" visualmente atractivas para mostrar versatilidad, impulsado por una voz de IA entusiasta. Menciona cómo la plataforma admite un "reproductor de vídeo multilingüe" para alcance global, amplificando aún más la eficiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación Ética

Produce rápidamente vídeos de formación ética impactantes y en cumplimiento con IA, simplificando la creación de contenido y asegurando un mensaje consistente en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación ética. Nuestra función de texto a vídeo desde guion transforma tus palabras en contenido atractivo, asegurando que tu mensaje sea claro y preciso.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca. Luego, selecciona una voz en off de IA profesional para entregar tu contenido de formación ética con autenticidad.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con plantillas relevantes y medios de archivo de nuestra biblioteca de medios. Aplica el logotipo y los colores de tu marca usando controles de marca para mantener un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo completo de formación ética y expórtalo en varias relaciones de aspecto. Integra fácilmente con tu LMS usando nuestra integración LMS o comparte directamente con tus empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Éticos Complejos

.

Desglosa escenarios éticos desafiantes en contenido fácilmente digerible, mejorando la comprensión y aplicación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la exportación e integración de vídeos de formación de IA en plataformas LMS existentes?

HeyGen simplifica el proceso de exportación de tus vídeos de formación de IA en varios formatos y relaciones de aspecto, asegurando una integración fluida con tus plataformas LMS existentes para una formación eficiente de los empleados.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación de IA directamente desde un guion?

HeyGen ofrece una robusta funcionalidad de texto a vídeo desde guion, permitiéndote generar instantáneamente vídeos de formación profesional con avatares de IA realistas y voces en off de IA naturales. Su editor de vídeo intuitivo proporciona herramientas completas para refinar tu contenido.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y el cumplimiento para los vídeos de formación ética?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tus logotipos, colores y fuentes en tus vídeos de formación ética. Además, HeyGen cumple con SOC 2 y GDPR, asegurando que tu contenido de formación de empleados cumpla con altos estándares de seguridad y privacidad.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación atractivos y multilingües para equipos globales?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de formación atractivos con su soporte para múltiples idiomas y voces en off de IA. Puedes añadir fácilmente subtítulos/captions y utilizar el reproductor de vídeo multilingüe para llegar efectivamente a equipos globales diversos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo