Generador de Vídeos de Formación Ética para Cursos Atractivos
Simplifica el cumplimiento con avatares de IA, transformando guiones en vídeos de formación ética atractivos para una mejor comprensión de los empleados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un escenario interactivo de "formación de empleados" de 45 segundos para todos los empleados y nuevos contratados, centrado en las "habilidades de toma de decisiones éticas". El vídeo debe presentar "avatares de IA" realistas que representen diferentes situaciones laborales que requieran una elección ética, utilizando un estilo visual cálido y alentador con música de fondo suave. El audio debe consistir en una guía suave proporcionada por una voz de IA, incitando a los espectadores a considerar el mejor curso de acción.
Desarrolla un vídeo informativo de 1 minuto y 30 segundos para formadores corporativos y oficiales de cumplimiento, ilustrando la escalabilidad de crear "formación en cumplimiento" con HeyGen. La estética visual debe ser autoritaria y confiable, incorporando elementos de marca corporativa e infografías claras para demostrar la eficiencia del proceso, todo respaldado por una voz de IA distinguida. Enfatiza cómo los "subtítulos/captions" mejoran la accesibilidad y refuerzan los mensajes clave, especialmente al implementar la "Creación Escalable de Formación Ética" en equipos diversos.
Diseña un vídeo persuasivo de 2 minutos para líderes empresariales y gerentes de RRHH, destacando el "ahorro de costes" y la eficiencia de usar HeyGen para la producción de "vídeos de formación atractivos". El vídeo debe adoptar un estilo dinámico de estudio de caso, presentando cortes rápidos entre diferentes casos de uso y "plantillas y escenas" visualmente atractivas para mostrar versatilidad, impulsado por una voz de IA entusiasta. Menciona cómo la plataforma admite un "reproductor de vídeo multilingüe" para alcance global, amplificando aún más la eficiencia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Despliegue Escalable de Formación Ética.
Produce y distribuye fácilmente un alto volumen de cursos de ética, alcanzando una base de empleados más amplia a nivel global.
Eleva el Compromiso en la Formación Ética.
Aumenta la participación de los aprendices y mejora la retención del conocimiento en la formación ética usando vídeos dinámicos de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la exportación e integración de vídeos de formación de IA en plataformas LMS existentes?
HeyGen simplifica el proceso de exportación de tus vídeos de formación de IA en varios formatos y relaciones de aspecto, asegurando una integración fluida con tus plataformas LMS existentes para una formación eficiente de los empleados.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación de IA directamente desde un guion?
HeyGen ofrece una robusta funcionalidad de texto a vídeo desde guion, permitiéndote generar instantáneamente vídeos de formación profesional con avatares de IA realistas y voces en off de IA naturales. Su editor de vídeo intuitivo proporciona herramientas completas para refinar tu contenido.
¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y el cumplimiento para los vídeos de formación ética?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tus logotipos, colores y fuentes en tus vídeos de formación ética. Además, HeyGen cumple con SOC 2 y GDPR, asegurando que tu contenido de formación de empleados cumpla con altos estándares de seguridad y privacidad.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación atractivos y multilingües para equipos globales?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de formación atractivos con su soporte para múltiples idiomas y voces en off de IA. Puedes añadir fácilmente subtítulos/captions y utilizar el reproductor de vídeo multilingüe para llegar efectivamente a equipos globales diversos.