Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video explicativo informativo de 45 segundos que presente la experiencia de un agente inmobiliario, dirigido a clientes que buscan orientación confiable; utiliza un estilo visual limpio y profesional con un avatar de IA atractivo de HeyGen para transmitir confianza y autoridad, estableciendo credibilidad inmediata en el mercado inmobiliario.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un emotivo video testimonial de 30 segundos destacando la historia de éxito de un cliente reciente, dirigido a potenciales vendedores o compradores que buscan pruebas sociales; presenta imágenes auténticas y celebratorias mejoradas por el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para añadir elementos de fondo dinámicos, demostrando la efectividad del agente e inspirando confianza.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un dinámico video de actualización del mercado de 50 segundos para propietarios e inversores locales, ofreciendo información concisa y autorizada sobre las tendencias actuales de la estructura inmobiliaria; asegura claridad con subtítulos automáticos generados por HeyGen, haciendo accesibles los datos complejos y fomentando el compromiso inmediato en plataformas de redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Estructura Inmobiliaria

Crea videos inmobiliarios impresionantes y profesionales con facilidad. Nuestras herramientas intuitivas te ayudan a crear listados de propiedades atractivos que capturan la atención y generan interés.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Video Inmobiliario
Comienza seleccionando entre nuestra amplia gama de plantillas de videos inmobiliarios dentro de la biblioteca de 'Plantillas y escenas' de HeyGen para establecer rápidamente la base de tu video.
2
Step 2
Añade Contenido del Listado de Propiedades
Utiliza nuestro editor de video intuitivo para subir tus imágenes y clips de video de alta calidad de la propiedad, integrando detalles clave para listados de propiedades atractivos.
3
Step 3
Genera Narraciones y Visuales Impulsados por IA
Mejora tus videos inmobiliarios con voces en off profesionales usando la función de 'Generación de voz en off' de HeyGen, o incorpora visuales dinámicos para crear impresionantes videos inmobiliarios generados por IA.
4
Step 4
Exporta Tus Videos Inmobiliarios
Finaliza tu proyecto exportando tus videos inmobiliarios pulidos con 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones', haciéndolos listos para redes sociales o tu sitio web para mostrar tus propiedades de manera efectiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

Produce videos testimoniales convincentes de clientes satisfechos para construir confianza y credibilidad para tu negocio inmobiliario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos inmobiliarios profesionales?

HeyGen simplifica la creación de videos inmobiliarios profesionales generados por IA al aprovechar herramientas intuitivas y plantillas personalizables. Nuestro creador de videos inmobiliarios te permite producir contenido de alta calidad de manera eficiente para tus listados de propiedades.

¿Qué opciones personalizables están disponibles para los videos de listados de propiedades?

HeyGen ofrece extensas plantillas personalizables para tus videos de listados de propiedades, incluyendo opciones para experiencias de recorridos virtuales. Puedes adaptar fácilmente cada aspecto para que coincida con tu marca y mostrar las características únicas de cada propiedad.

¿Puede HeyGen incorporar avatares de IA en mi contenido de marketing inmobiliario?

Sí, HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de IA realistas en tu contenido de marketing inmobiliario. Utiliza nuestra capacidad de texto a video para presentar videos explicativos atractivos o mensajes personalizados, mejorando tu conexión con potenciales compradores.

¿Hay plantillas adecuadas para crear contenido atractivo en redes sociales?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas específicamente diseñadas para crear videos inmobiliarios atractivos para redes sociales. Produce videos testimoniales de clientes impactantes o presentaciones dinámicas de propiedades para elevar tu estrategia de marketing en video.

