Creador de Vídeos de Información Inmobiliaria: Crea Contenido Atractivo de Propiedades

Los agentes inmobiliarios pueden producir fácilmente recorridos cautivadores de propiedades e información del mercado para plataformas de redes sociales usando nuestros avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing inmobiliario de 45 segundos enfocado en proporcionar información crucial del mercado a la comunidad local y a posibles vendedores. Presenta un estilo visual limpio y profesional con gráficos basados en datos, entregados por un avatar de AI autoritario creado usando la función de avatares de AI de HeyGen, hablando directamente desde un guion bien estructurado transformado de texto a vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de recorrido por la propiedad para plataformas de redes sociales, dirigido a seguidores con una marca personalizada y un estilo visual moderno y enérgico. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y asegura la accesibilidad incluyendo subtítulos/captions que destaquen los puntos clave de venta.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo inmobiliario pulido de 50 segundos mostrando un nuevo desarrollo de propiedad a una audiencia online más amplia. El vídeo debe tener un estilo visual cinematográfico y dinámico, destacando múltiples ángulos y características con una banda sonora edificante, y aprovechar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar para varios canales de redes sociales, haciendo pleno uso de sus completas plantillas de vídeo.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Información Inmobiliaria

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing inmobiliario cautivadores y recorridos de propiedades que informen y enganchen a tu audiencia, mejorando tu presencia online con tecnología impulsada por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para listados de propiedades y recorridos de casas, proporcionando una base sólida para tus vídeos inmobiliarios.
2
Step 2
Personaliza el Contenido
Añade los detalles específicos de la propiedad, imágenes de alta calidad y clips de vídeo para personalizar tus recorridos de propiedades. Aprovecha la biblioteca de medios integrada o sube tus propios recursos para mostrar cada ángulo.
3
Step 3
Mejora con AI
Integra un avatar de AI para narrar información clave del mercado o resaltar características de la propiedad, dando vida a tu listado con tecnología avanzada impulsada por AI para una presentación dinámica.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de marketing inmobiliario atractivos exportándolos en varias relaciones de aspecto, listos para compartir sin problemas en todas las principales plataformas de redes sociales para llegar a compradores potenciales.

Casos de Uso

Muestra Historias de Éxito de Propiedades

Destaca ventas exitosas de propiedades y la experiencia del agente con vídeos atractivos y personalizados impulsados por AI para testimonios poderosos y branding.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing inmobiliario?

HeyGen aprovecha la tecnología impulsada por AI para capacitar a los agentes inmobiliarios en la creación de vídeos de marketing inmobiliario atractivos. Sus plantillas de vídeo y opciones de marca personalizada facilitan la creación de vídeos de listado profesionales optimizados para varias plataformas de redes sociales.

¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios puedo generar usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar fácilmente diversos vídeos inmobiliarios, incluyendo recorridos de casas atractivos, recorridos detallados de propiedades y actualizaciones oportunas de información del mercado. Utiliza avatares de AI y una biblioteca de stock completa para dar vida a tus guiones con funciones de generación de voz en off profesional.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos de listado para agentes inmobiliarios?

Absolutamente, HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos de listado para agentes inmobiliarios transformando guiones directamente en contenido de vídeo. Sus avanzadas funciones de generación de voz en off y subtítulos/captions automatizados reducen significativamente la necesidad de herramientas complejas de edición de vídeo y esfuerzos de postproducción.

¿Puedo mantener mi marca personalizada al crear contenido con el creador de vídeos de información inmobiliaria de HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos (logo, colores) para asegurar que tus producciones del creador de vídeos de información inmobiliaria reflejen tu estilo único. Puedes aplicar fácilmente la marca personalizada a las plantillas de vídeo y ajustar el redimensionamiento de la relación de aspecto para varios canales de distribución.

