Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video explicativo generador de sostenibilidad de 60 segundos para ejecutivos y partes interesadas clave, describiendo las últimas iniciativas ambientales de tu empresa. El estilo visual debe ser informativo y visualmente atractivo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar datos y simplificar temas complejos de sostenibilidad.
Crea un video de comunicación interna de 120 segundos dirigido a nuevos empleados y equipos globales, presentándoles las prácticas fundamentales de ESG y su impacto diario. El video debe adoptar un estilo visual accesible y alentador, empleando las voces en off multilingües y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y videos profesionales para una audiencia diversa.
Diseña un módulo de microaprendizaje de 45 segundos como un video de presentación ESG para jefes de departamento, enfocándose en un nuevo estándar de cumplimiento específico. Este video de formación necesita un estilo visual dinámico e impactante con ejemplos, generado eficientemente usando la función de texto a video de HeyGen para entregar actualizaciones críticas y fomentar la comunicación corporativa.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Expande fácilmente tus programas de formación ESG a nivel global con cursos de video AI multilingües, asegurando una comprensión y cumplimiento más amplios en toda tu organización.
Mejora el compromiso y la retención de la formación con AI.
Mejora la retención de conocimiento y el compromiso para la formación ESG aprovechando videos impulsados por AI con avatares de AI profesionales y contenido dinámico.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de videos de formación ESG efectivo?
HeyGen es un generador de videos de formación ESG efectivo porque simplifica la creación de contenido atractivo y módulos de microaprendizaje. Nuestro Generador de Videos AI ayuda a traducir temas complejos de sostenibilidad en videos claros y profesionales que mejoran la retención de conocimiento.
¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para crear contenido de sostenibilidad?
HeyGen proporciona capacidades avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI realistas y un potente Generador de Texto a Video, para producir videos profesionales. También puedes integrar voces en off multilingües y escenas personalizables para comunicar efectivamente tus mensajes ambientales.
¿Puede HeyGen ayudar con la comunicación corporativa más amplia para iniciativas de sostenibilidad?
Absolutamente. HeyGen es un generador de videos AI ideal para mejorar la comunicación corporativa en torno a iniciativas de sostenibilidad e informes ESG. Crea videos profesionales con contenido atractivo para informar y conectar efectivamente con tu audiencia global y partes interesadas.
¿Cómo ayuda HeyGen en la producción de videos explicativos de sostenibilidad eficientes?
HeyGen sirve como un potente Generador de Videos Explicativos de Sostenibilidad, reduciendo drásticamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la producción de videos. Utiliza nuestras diversas plantillas de video y herramientas impulsadas por AI para transformar rápidamente guiones en videos profesionales que aclaran conceptos complejos de impacto ambiental.