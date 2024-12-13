HeyGen mejora la creación de videos sostenibles al ofrecer una plataforma donde puedes generar videos de alta calidad sin la necesidad de extensas grabaciones en locación o complejidades de producción tradicionales. Nuestra tecnología de generación de videos AI, incluyendo un agente de video AI y una biblioteca de medios integral, potencia la creación de videos eficiente y amigable con ESG, ahorrando recursos y tiempo.