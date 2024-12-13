Creador de vídeos de informes ESG: Simplifica tu historia de sostenibilidad

Crea vídeos de informes ESG atractivos sin esfuerzo con avatares de AI, convirtiendo datos complejos en historias visuales impactantes para un máximo compromiso.

Produce un vídeo de informe de sostenibilidad corporativa de 60 segundos dirigido a inversores y partes interesadas clave, mostrando los últimos logros medioambientales de tu empresa. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, utilizando gráficos y diagramas animados, complementados con una voz en off clara y autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen para simplificar eficazmente datos complejos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un inspirador vídeo de sostenibilidad de 30 segundos dirigido a empleados y al público en general, ilustrando una iniciativa específica de impacto ambiental o social positivo. Emplea visuales dinámicos y alentadores que transmitan un progreso genuino, creados de manera eficiente aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu narrativa en vídeos atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de informe ESG de 45 segundos para la alta dirección y los oficiales de cumplimiento, explicando nuevas medidas de cumplimiento normativo. Presenta un avatar profesional de AI presentando información clave sobre un fondo de estadísticas relevantes de la industria, asegurando claridad y accesibilidad con los subtítulos de HeyGen, vitales para vídeos de informes ESG completos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 60 segundos fácil de usar para una herramienta de creación de vídeos de informes ESG, destacando su facilidad de uso para pequeñas y medianas empresas. La estética visual debe ser limpia e instructiva, demostrando la aplicación práctica de las plantillas y escenas de HeyGen para crear contenido pulido, haciendo accesibles las soluciones profesionales de creación de vídeos de informes ESG para todos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de informes ESG

Transforma informes de sostenibilidad corporativa complejos en vídeos atractivos sin esfuerzo con AI, haciendo que tus datos ESG sean claros e impactantes para todos los interesados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo ESG
Comienza introduciendo los datos de tu informe ESG o guion. Aprovecha nuestra función de texto a vídeo desde guion para convertir tus mensajes clave en una narrativa de vídeo de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona Avatar y Voz de AI
Elige entre una variedad de avatares de AI para representar tu marca y selecciona un Actor de Voz de AI para voces en off claras y automáticas que den vida a tus narrativas de sostenibilidad.
3
Step 3
Personaliza y Perfecciona tu Informe
Aplica tus controles de marca para integrar logotipos y colores de la empresa. Mejora tu mensaje con visualización de datos dinámica y asegura la accesibilidad con nuestro Generador de Subtítulos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Atractivo
Finaliza tus vídeos de calidad profesional, realizando cualquier ajuste necesario de tamaño de aspecto. Genera tus vídeos atractivos listos para compartir en todas tus plataformas para aumentar la transparencia y la comunicación.

Casos de Uso

Destaca las Iniciativas de Sostenibilidad Corporativa

Resalta los esfuerzos ambientales, sociales y de gobernanza de tu empresa con vídeos profesionales de AI para generar confianza y demostrar impacto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de informes de sostenibilidad corporativa?

El Creador de Vídeos de Sostenibilidad de AI de HeyGen permite a las organizaciones transformar informes estáticos en vídeos dinámicos y atractivos. Aprovecha plantillas profesionales pre-diseñadas y una narrativa visual poderosa para comunicar eficazmente tus informes de sostenibilidad, mejorando la imagen de tu marca.

¿Puede HeyGen simplificar datos ESG complejos en visuales atractivos?

Absolutamente. HeyGen utiliza capacidades avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI y Texto a Vídeo, para simplificar datos ESG complejos en narrativas claras y atractivas. Esto permite una visualización de datos poderosa que hace que tus iniciativas de sostenibilidad sean accesibles e impactantes.

¿Qué hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos de informes ESG?

HeyGen sirve como una solución eficiente sin código para crear vídeos de informes ESG, reduciendo drásticamente el tiempo de producción. Su función de Texto a Vídeo, junto con un Actor de Voz de AI y un Generador de Subtítulos, permite la creación rápida de vídeos de calidad profesional utilizando plantillas pre-diseñadas intuitivas.

¿Cómo mejoran los avatares de AI los vídeos de sostenibilidad creados con HeyGen?

Los avatares de AI en HeyGen aportan un toque humano a tus vídeos de sostenibilidad, mejorando el compromiso y la narrativa visual. Pueden entregar tu comunicación de sostenibilidad corporativa de manera profesional en múltiples idiomas, haciendo que tus mensajes resuenen a nivel global.

