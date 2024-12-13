creador de vídeos de informes esg: Simplifica Tu Historia de Sostenibilidad

Transforma datos ESG complejos en vídeos atractivos sin esfuerzo utilizando la generación intuitiva de texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos explicando el último informe ESG de tu organización, dirigido a ejecutivos corporativos y partes interesadas, utilizando un estilo visual profesional, limpio y cargado de infografías, acompañado de una voz en off autoritaria; utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para simplificar tu historia de sostenibilidad y avatares de IA para presentar puntos clave de datos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos para seguidores en redes sociales y el público en general, mostrando las iniciativas de compromiso comunitario de tu empresa con una estética visual auténtica de estilo documental y música de fondo motivadora; emplea el cambio de relación de aspecto de HeyGen y las Plantillas y escenas prediseñadas para generar contenido atractivo de ESG en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos para comunicación interna dirigido a empleados y equipos internos, describiendo nuevos objetivos y logros de sostenibilidad con un estilo visual claro y educativo que combine gráficos animados y metraje real, acompañado de una voz en off alentadora e informativa; aprovecha la generación de voz en off de HeyGen y los Subtítulos/captions para mejorar la comunicación interna de ESG.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo de 50 segundos para organizaciones medioambientales, socios potenciales e inversores, destacando tus proyectos de innovación verde y esfuerzos de concienciación sobre el cambio climático, presentado con un estilo visual vanguardista que ilustra el impacto ambiental y las soluciones, respaldado por música esperanzadora y dinámica y narración profesional; integra la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y avatares de IA para contar efectivamente tu historia de sostenibilidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informes ESG

Transforma fácilmente datos complejos de sostenibilidad corporativa en vídeos atractivos y visualmente impactantes que resuenen con las partes interesadas y simplifiquen tu historia de sostenibilidad.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa ESG
Comienza desarrollando tu guion. Aprovecha nuestra función de texto a vídeo desde el guion para convertir sin esfuerzo tus datos de sostenibilidad en visuales atractivos.
2
Step 2
Selecciona Plantillas Atractivas
Elige entre una biblioteca de plantillas prediseñadas para estructurar rápidamente tu vídeo de informe ESG y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Integra Avatares de IA
Mejora tu vídeo seleccionando y personalizando avatares de IA para narrar tu historia de sostenibilidad, añadiendo un toque personalizado.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Aplica los controles de marca corporativa para asegurar la consistencia visual, luego exporta tu vídeo terminado para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica el Impacto de la Sostenibilidad con Narración Visual

.

Elabora vídeos convincentes de informes de sostenibilidad corporativa que cuenten efectivamente tu historia ESG, inspirando acción y demostrando compromiso a las partes interesadas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de informes de sostenibilidad corporativa?

HeyGen revoluciona la producción de vídeos de informes de sostenibilidad corporativa al aprovechar su plataforma impulsada por IA. Nuestra solución sin código te permite transformar guiones en historias visuales atractivas sin esfuerzo, simplificando significativamente el proceso de comunicar tu historia de sostenibilidad a las partes interesadas.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la narración visual para los informes ESG?

Absolutamente. HeyGen empodera a los usuarios para crear narraciones visuales impactantes para los informes ESG a través de funciones como avatares de IA personalizables y visualizaciones de datos dinámicas. Puedes elaborar narrativas atractivas que transmitan efectivamente tus iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza.

¿Qué tipos de vídeos de sostenibilidad puedo crear con HeyGen más allá de los informes anuales?

HeyGen es versátil para varios vídeos de sostenibilidad, permitiéndote generar contenido atractivo de ESG para redes sociales, mejorar la comunicación interna de ESG y desarrollar vídeos de concienciación sobre el cambio climático. Nuestra plataforma te ayuda a llegar a audiencias diversas con tus mensajes de sostenibilidad corporativa.

¿Ofrece HeyGen controles de marca para mis vídeos de informes ESG?

Sí, HeyGen proporciona robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos de informes ESG mantengan una identidad de marca consistente y profesional. Puedes aplicar fácilmente el logotipo, colores y fuentes de tu empresa, utilizando plantillas prediseñadas para crear contenido visual impactante que se alinee perfectamente con tus directrices de marca.

