Creador de Vídeos de Excelencia Ergonómica para Salud y Seguridad
Optimiza la formación de empleados y promueve la salud en el lugar de trabajo sin esfuerzo con avatares AI dinámicos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para nuevos empleados y responsables de seguridad laboral, detallando la postura adecuada y la configuración del puesto de trabajo para una ergonomía óptima en el lugar de trabajo, contribuyendo así a la formación de los empleados. El vídeo debe emplear un estilo visual amigable e informativo con texto en pantalla que refuerce los puntos clave, utilizando los avatares AI de HeyGen para demostrar acciones e incorporando subtítulos para accesibilidad, asegurando una comprensión completa en equipos diversos.
Produce una guía completa de 2 minutos para oficiales de seguridad y líderes de equipo sobre la implementación de protocolos específicos de seguridad laboral para minimizar los riesgos de prevención de lesiones. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual meticuloso, paso a paso, quizás integrando diagramas animados y ejemplos del mundo real del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen. Una voz calmada y autoritaria debe guiar a los espectadores a través de cada protocolo, aprovechando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para mantener una imagen de marca consistente y profesional.
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales de marketing y propietarios de negocios, mostrando la facilidad con la que HeyGen puede crear una serie de vídeos sobre bienestar ergonómico. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos entre diversos entornos de oficina y música de fondo animada, utilizando los avatares AI de HeyGen para representar varios roles. El vídeo debe demostrar la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, enfatizando lo fácil que es adaptar el contenido para diferentes plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación Ergonómica.
Impulsa una mayor participación y retención en la formación esencial sobre ergonomía en el lugar de trabajo.
Escala Programas de Bienestar Ergonómico.
Produce y distribuye eficientemente cursos completos de bienestar ergonómico a una base de empleados más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos usando AI?
HeyGen transforma texto en vídeos pulidos utilizando su avanzado creador de vídeos AI. Simplemente introduce tu guion, y el sistema de generación de vídeos de principio a fin de HeyGen creará contenido profesional con avatares AI y locuciones, simplificando todo el proceso de producción.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de vídeos?
HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes aprovechar diversas plantillas y escenas y utilizar el redimensionamiento y exportación de proporciones para adaptar el contenido a diversas plataformas.
¿Puedo crear avatares AI y locuciones realistas con HeyGen?
Sí, HeyGen permite la creación de avatares AI altamente realistas para presentar tu mensaje con autenticidad. Junto con la generación avanzada de locuciones y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que tu contenido de vídeo sea atractivo y accesible para una amplia audiencia.
¿Qué tan eficiente es el proceso de texto a vídeo de HeyGen?
HeyGen optimiza la creación de vídeos a través de su eficiente capacidad de texto a vídeo desde guion. Aprovechando la creación de vídeos nativa de prompts, nuestro creador de vídeos AI transforma rápidamente tus ideas en contenido visual de alta calidad, ahorrando significativamente tiempo y recursos en comparación con los métodos tradicionales.