Creador de Vídeos para Mejorar el Uso del Equipo para Máxima Eficiencia

Aprovecha los avatares de AI para crear vídeos de formación atractivos, asegurando instrucciones más claras y mejorando la eficiencia operativa.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto dinámico de 45 segundos dirigido a técnicos experimentados, ilustrando características avanzadas de un dispositivo de diagnóstico para aumentar la eficiencia operativa. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y de alta tecnología, mostrando escenarios de 'antes y después', con una voz en off autoritaria e informativa. Utiliza avatares de AI para proporcionar un presentador en pantalla consistente y atractivo para los procedimientos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación detallado de 60 segundos para ingenieros de servicio de campo, demostrando los pasos comunes de solución de problemas para una máquina industrial compleja, enfocándose en la formación de equipos. La presentación visual debe ser altamente instructiva con primeros planos de componentes, apoyada por una narración calmada y metódica. Asegura que la información crítica sea accesible incorporando subtítulos para una comunicación clara en entornos variados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para compradores potenciales, destacando la facilidad de uso y los beneficios de un nuevo sistema de embalaje automatizado, posicionándolo como la solución definitiva para mejorar el uso del equipo. Este vídeo requiere un estilo visual elegante y moderno, enfatizando los beneficios clave, acompañado de una voz en off animada y entusiasta. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para lograr un aspecto pulido y profesional de manera rápida y efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar Tu Creador de Vídeos para Mejorar el Uso del Equipo

Crea sin esfuerzo vídeos de formación de equipos y guías profesionales usando AI, mejorando la eficiencia operativa y empoderando a tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tu texto o guion. Nuestra función de texto a vídeo desde guion sentará las bases para tu contenido instructivo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tus instrucciones, haciendo que tu formación sea atractiva y consistente.
3
Step 3
Añade Branding y Pulido
Integra la identidad visual de tu empresa usando controles de branding para asegurar que tu vídeo sea coherente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu producción eligiendo el formato y las dimensiones óptimas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Produce Clips Rápidos de Vídeos Instructivos

Crea rápidamente vídeos cortos y atractivos para demostrar funcionalidades específicas del equipo o consejos de uso para la eficiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la producción creativa de vídeos y el branding?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiendo a los usuarios integrar sus logotipos y colores de marca para un mensaje consistente. Puedes mejorar tus vídeos con una rica biblioteca de medios y utilizar diversas plantillas y escenas, con la flexibilidad de redimensionar la relación de aspecto para diferentes plataformas.

¿Puede HeyGen transformar guiones de texto en vídeos de AI atractivos?

Sí, HeyGen sobresale en transformar guiones de texto en vídeos de AI profesionales utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo. Puedes seleccionar entre diversos avatares de AI y generar voces en off realistas, complementadas con subtítulos automáticos para accesibilidad.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para crear vídeos de formación y guías?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos y guías, mejorando la eficiencia operativa en toda tu organización. Nuestra plataforma actúa como un creador ideal de vídeos para mejorar el uso del equipo, asegurando instrucciones claras y consistentes para tu audiencia.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar vídeos para varios canales de distribución?

HeyGen te permite optimizar fácilmente tus vídeos de demostración de productos y otros contenidos para múltiples plataformas a través de la flexibilidad de redimensionar la relación de aspecto y diversas opciones de exportación. Esto asegura que tus demostraciones sociales y contenido promocional se vean profesionales y funcionen bien dondequiera que se compartan.

