Tu Generador de Vídeos Tutoriales de Equipos para Guías Fáciles

Crea fácilmente vídeos instructivos y simplifica la formación utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo tutorial de 60 segundos sobre el montaje rápido de una nueva máquina de espresso para el hogar, dirigido específicamente a propietarios primerizos. El estilo visual debe ser brillante, limpio y acogedor, utilizando tomas de cerca de cada componente, complementadas con una voz en off amigable y profesional. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los pasos y asegurar una comunicación clara con generación de voz en off.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos que aborde problemas comunes de un termostato inteligente, dirigido a propietarios generales que experimentan fallos técnicos menores. Este vídeo debe presentar visuales claros y directos con pasos anotados y una voz en off calmada e informativa, mejorada con subtítulos para facilitar la comprensión. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para generar eficientemente la narración a partir de una guía detallada.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una demostración de 90 segundos de un creador de vídeos de productos que detalle el funcionamiento seguro y las características clave de una prensa taladradora compacta para talleres, dirigida a aficionados al bricolaje y nuevos aprendices de taller. El estilo visual debe ser detallado con múltiples ángulos y superposiciones de texto claras en pantalla, apoyado por una voz en off seria pero accesible. Incorpora el rico soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje de apoyo y aprovecha varias plantillas y escenas para estructurar el tutorial de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos que ofrezca un consejo rápido de mantenimiento para prolongar la vida útil de una batidora de pie, destinado a cocineros caseros que buscan consejos prácticos. La estética visual debe ser cálida y acogedora, potencialmente utilizando una pantalla dividida o un estilo infográfico, acompañado de una voz en off alegre y concisa. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para un presentador consistente y asegura que el vídeo esté optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales de Equipos

Crea sin esfuerzo vídeos instructivos claros y atractivos para simplificar la formación y mejorar la comprensión del producto para cualquier equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu contenido instructivo, luego utiliza nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente una voz en off profesional y escenas de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu tutorial de equipos, haciendo que tus explicaciones sean claras y atractivas sin necesidad de presentadores humanos.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Personaliza tu vídeo con controles de marca (logo, colores), asegurando que tu tutorial se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu tutorial usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo para compartirlo sin problemas en todas las plataformas y dispositivos.

Casos de Uso

Fragmentos Rápidos de Tutoriales para Redes Sociales

Transforma rápidamente tutoriales de equipos más largos en clips de vídeo concisos y atractivos, ideales para compartir en redes sociales y consejos rápidos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos instructivos?

HeyGen funciona como un creador de vídeos intuitivo con AI, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos instructivos profesionales de manera eficiente. Sus características, como un editor de arrastrar y soltar y plantillas de vídeo listas para usar, ayudan a simplificar significativamente la creación de formación.

¿Puedo generar un vídeo tutorial de equipos usando solo texto y un avatar de AI?

Absolutamente. Con HeyGen, puedes aprovechar la función de texto a vídeo desde guion para generar vídeos tutoriales de equipos atractivos. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de AI, y HeyGen producirá un vídeo profesional completo con voz en off generada por AI y subtítulos automáticos.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de productos?

HeyGen proporciona características robustas para personalizar vídeos de productos, incluyendo una rica biblioteca de medios para visuales y controles de marca para mantener la estética de tu empresa. Puedes seleccionar visuales fácilmente, aplicar tu marca y refinar el contenido usando el editor de vídeo para crear presentaciones de productos impactantes.

¿Qué tan rápido puedo crear, editar y compartir vídeos instructivos de alta calidad con HeyGen?

HeyGen empodera a los usuarios para crear, editar, exportar y compartir vídeos instructivos de alta calidad rápidamente. La plataforma agiliza todo el proceso, desde la creación de tu guion hasta la finalización del vídeo con características como el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando una documentación de vídeo eficiente.

