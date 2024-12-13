Creador de Vídeos de Operación de Equipos: Simplifica la Formación con IA

Transforma guiones en vídeos de formación de equipos atractivos sin esfuerzo con funciones avanzadas de Texto a vídeo.

364/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para ingenieros de servicio de campo experimentados que necesiten un repaso rápido sobre diagnósticos avanzados para un equipo específico. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, con resaltes de texto en pantalla generados a través de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, complementado por un tono instructivo amigable y conciso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 2 minutos dirigido a equipos de fabricación globales, incluidos aquellos con diversos antecedentes lingüísticos, explicando los protocolos de seguridad cruciales para maquinaria pesada. Este vídeo requiere visuales detallados y explicativos con imágenes nítidas del equipo en acción, totalmente respaldado por los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad multilingüe y una entrega de audio clara y medida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales que evalúan nuestro último equipo industrial, centrándose en sus características innovadoras y beneficios operativos. El estilo visual y de audio del vídeo debe ser pulido y elegante, incorporando transiciones dinámicas y música de fondo animada, efectivamente utilizado con las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una presentación profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Operación de Equipos

Crea vídeos instructivos profesionales y atractivos para la operación de equipos de manera rápida y eficiente, mejorando la claridad y la efectividad de la formación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tus instrucciones operativas. Nuestra plataforma utiliza tu guion de vídeo para generar automáticamente un borrador inicial, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para narrar tu guía, y añade fácilmente imágenes o vídeos relevantes de tu biblioteca de medios o de nuestra extensa colección de stock.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Genera voces en off con sonido natural en varios idiomas para transmitir tus instrucciones claramente, asegurando accesibilidad y comprensión global para procedimientos complejos.
4
Step 4
Personaliza la Marca y Exporta
Aplica los controles de marca de tu empresa como logotipos y colores. Luego, exporta tu vídeo de operación de equipos de alta calidad en el formato de aspecto deseado para una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Cómo Hacerlo y Demostración Atractivos

.

Genera rápidamente vídeos claros de cómo hacerlo y vídeos de demostración de productos para equipos, simplificando operaciones complejas para una comprensión más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos complejos de operación de equipos usando IA?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para transformar guiones de texto en vídeos profesionales de operación de equipos. Puedes utilizar avatares de IA y voces en off de IA para explicar claramente procesos complejos, simplificando significativamente tu flujo de trabajo de producción de vídeos y asegurando que los detalles técnicos se comuniquen de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a crear vídeos de formación efectivos para el uso de equipos?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de IA diseñado para producir vídeos instructivos atractivos para el uso de equipos. Con plantillas personalizables y la capacidad de añadir subtítulos/captions, puedes crear contenido de formación consistente y de alta calidad que mejora la eficiencia operativa en tus equipos.

¿Qué controles de marca están disponibles en HeyGen para vídeos de demostración de productos profesionales?

HeyGen proporciona controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos de demostración de productos se alineen con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, ajustar esquemas de color y seleccionar entre plantillas personalizables para mantener una presencia visual profesional y coherente en cada vídeo.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación de equipos multilingües para una audiencia global?

Sí, HeyGen ofrece un soporte multilingüe robusto para tus vídeos de formación de equipos. Puedes generar voces en off de IA en varios idiomas y añadir automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tus instrucciones operativas sean accesibles a una audiencia diversa y global sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo