Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de empleados dirigido a los departamentos de RRHH, mostrando los beneficios de una formación simplificada para los nuevos empleados. Este vídeo necesita un estilo visual atractivo y amigable, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional, haciendo que el proceso de crear vídeos de incorporación de empleados sea intuitivo y visualmente atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos de formación para el personal existente que necesite un repaso de los protocolos de seguridad actualizados. El vídeo debe mantener un estilo visual detallado e informativo, asegurando que todas las instrucciones clave se transmitan claramente. Implementa la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión, proporcionando contenido de vídeo profesional accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de 30 segundos de cómo hacer para los usuarios finales que aprenden un nuevo producto de software, centrándose en una característica específica. Este vídeo debe presentar un enfoque visual moderno y paso a paso, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para demostrar acciones de manera fluida y crear una documentación de vídeo generada por IA convincente que guíe a los usuarios de manera efectiva.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Equipos

Crea rápidamente vídeos de incorporación de equipos atractivos e informativos para optimizar la formación y asegurar que tu equipo domine nuevas herramientas con facilidad, mejorando la productividad.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Plantilla
Comienza pegando tu guion de formación o seleccionando una plantilla prediseñada. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion genera rápidamente escenas de vídeo dinámicas, simplificando tu proceso de documentación en vídeo generada por IA.
2
Step 2
Añade Visuales Dinámicos y Voz en Off
Mejora tu vídeo con avatares de IA atractivos y selecciona de una rica biblioteca de medios. Aprovecha nuestra generación de voz en off para producir una voz en off profesional generada por IA para instrucciones claras.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Aplica los controles de marca de tu organización, incluidos logotipos y colores, para mantener la coherencia. Añade fácilmente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, asegurando que tu formación llegue a todos de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu contenido de vídeo profesional y expórtalo en las proporciones deseadas, listo para su distribución inmediata en tus plataformas preferidas. Disfruta de la generación de vídeo de extremo a extremo sin problemas desde el concepto hasta la entrega.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de incorporación de empleados y contenido de formación?

HeyGen te permite generar automáticamente vídeos para la incorporación de empleados y formación, aprovechando plantillas personalizables y voz en off generada por IA. Esto asegura contenido de vídeo profesional que es eficiente y altamente atractivo para los nuevos empleados.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para generar documentación en vídeo?

HeyGen ofrece capacidades de personalización completa, permitiendo a los usuarios crear documentación en vídeo generada por IA con personajes animados profesionales y voz en off generada por IA. Puedes adaptar cada aspecto para mantener la coherencia de la marca y crear contenido único sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen usarse como un creador de vídeos de incorporación de equipos para guías claras y paso a paso?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de incorporación de equipos ideal, simplificando la creación de vídeos instructivos claros y guías paso a paso para usuarios. Con la generación de vídeo de extremo a extremo, puedes producir rápidamente contenido instructivo completo para cualquier dispositivo o proceso.

¿HeyGen admite funciones esenciales como subtítulos y colaboración fluida para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen admite de forma nativa subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el alcance de tus vídeos. Además, nuestra plataforma facilita la colaboración fluida entre equipos, optimizando todo tu flujo de creación de vídeos desde el guion hasta la exportación final.

