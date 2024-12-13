Mejora la Eficiencia con Nuestro Creador de Vídeos de Incorporación de Equipos
Crea fácilmente vídeos de formación profesional y guías paso a paso para usuarios con voz en off generada por IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de empleados dirigido a los departamentos de RRHH, mostrando los beneficios de una formación simplificada para los nuevos empleados. Este vídeo necesita un estilo visual atractivo y amigable, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional, haciendo que el proceso de crear vídeos de incorporación de empleados sea intuitivo y visualmente atractivo.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos de formación para el personal existente que necesite un repaso de los protocolos de seguridad actualizados. El vídeo debe mantener un estilo visual detallado e informativo, asegurando que todas las instrucciones clave se transmitan claramente. Implementa la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión, proporcionando contenido de vídeo profesional accesible para todos.
Imagina un vídeo de 30 segundos de cómo hacer para los usuarios finales que aprenden un nuevo producto de software, centrándose en una característica específica. Este vídeo debe presentar un enfoque visual moderno y paso a paso, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para demostrar acciones de manera fluida y crear una documentación de vídeo generada por IA convincente que guíe a los usuarios de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance y la Eficiencia de la Formación.
Desarrolla y distribuye rápidamente una gama más amplia de materiales de incorporación de equipos y formación a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Incorporación.
Mejora el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos para el funcionamiento de equipos a través de contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de incorporación de empleados y contenido de formación?
HeyGen te permite generar automáticamente vídeos para la incorporación de empleados y formación, aprovechando plantillas personalizables y voz en off generada por IA. Esto asegura contenido de vídeo profesional que es eficiente y altamente atractivo para los nuevos empleados.
¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para generar documentación en vídeo?
HeyGen ofrece capacidades de personalización completa, permitiendo a los usuarios crear documentación en vídeo generada por IA con personajes animados profesionales y voz en off generada por IA. Puedes adaptar cada aspecto para mantener la coherencia de la marca y crear contenido único sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen usarse como un creador de vídeos de incorporación de equipos para guías claras y paso a paso?
Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de incorporación de equipos ideal, simplificando la creación de vídeos instructivos claros y guías paso a paso para usuarios. Con la generación de vídeo de extremo a extremo, puedes producir rápidamente contenido instructivo completo para cualquier dispositivo o proceso.
¿HeyGen admite funciones esenciales como subtítulos y colaboración fluida para proyectos de vídeo?
Sí, HeyGen admite de forma nativa subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el alcance de tus vídeos. Además, nuestra plataforma facilita la colaboración fluida entre equipos, optimizando todo tu flujo de creación de vídeos desde el guion hasta la exportación final.