Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a educadores y estudiantes de secundaria, mostrando la funcionalidad de un Conjunto de Motor/Generador de Demostración. El estilo visual debe ser claro y bien iluminado, con primeros planos dinámicos de los componentes en acción, complementados por una voz en off atractiva e informativa. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para explicar los principios de cómo se utiliza este equipo para enseñar electricidad, haciendo que los conceptos complejos sean fácilmente comprensibles para la demostración en el aula.

Generar Vídeo